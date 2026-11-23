W piątek nad ranem, podczas jednego z największych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, trzy obiekty wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Jak ustalono, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101. Ich uderzenia odnotowano w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu.

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Po tym zdarzeniu szef MON zapowiedział rozmowy z sojusznikami w sprawie dodatkowego zabezpieczenia polskiego nieba. Wśród oczekiwanych form pomocy wymienił samoloty wczesnego ostrzegania AWACS oraz myśliwce F-35. W sobotę przekazał, że Polska w najbliższym czasie może liczyć na znaczące wsparcie NATO, które ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy.

W poniedziałek po południu Kosiniak-Kamysz poinformował za pośrednictwem platformy X, że „sojusznicze samoloty wczesnego ostrzegania już wzmacniają ochronę polskiego nieba”. „To odpowiedź na ostatnie incydenty i wyraz zobowiązań NATO wobec Polski. Zabiegamy o dalsze wsparcie” – podkreślił.

Wicepremier zwrócił również uwagę, że obecność maszyn sojuszniczych stanowi istotne uzupełnienie możliwości naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej, polskich samolotów F-16 oraz myśliwców należących do państw NATO.