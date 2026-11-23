20 listopada powołano Radę do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imieniu prezydenta Karola Nawrockiego akty powołania wręczył członkom Rady minister Wojciech Kolarski (pierwszy od prawej)
8 października ustawę o zabezpieczeniu społecznym osób wykonujących zawód artystyczny poparło 232 posłów, przeciw było 197, wstrzymało się 4.
Przypominając o głosowaniu, trzeba podkreślić, że kilkoro posłów Prawa i Sprawiedliwości głosowało inaczej niż większość klubu (131 posłów). Ustawę poparli m.in. Dominika Chorosińska, Joanna Lichocka, Piotr Gliński, Jarosław Sellin i Tadeusz Chrzan.
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Tymczasem 20 listopada w Belwederze odbyła się uroczystość powołania Rady do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego akty powołania wręczył członkom Rady minister Wojciech Kolarski.
– Rada pełni istotną funkcję doradczą i opiniotwórczą w systemie instytucjonalnym państwa. Do jej zadań należy określanie celów i planowanie działań w zakresie wspierania rozwoju kultury oraz upowszechniania dziedzictwa narodowego. Rada skupia się również na rozwijaniu dialogu i debaty publicznej oraz budowaniu współpracy między praktykami a instytucjami w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny – napisał prezydent w treści aktu powołania do Rady.
Minister Kolarski wyraził nadzieję, że „działalność Rady pozwoli w pełni wykorzystać potencjał polskiej kultury i dziedzictwa, a także przyczyni się do kształtowania nowoczesnej i skutecznej polityki w tym obszarze”.
Do rady prezydent powołał 34 osoby. Przewodniczącym został pisarz i publicysta Tomasz Łysiak, syn Waldemara (autora m.in. „Szachisty"). Jak informowały w kwietniu Wirtualne Media, Tomasz Łysiak pożegnał się wtedy z Telewizją Republika jako dyrektor programowy związanego ze stacją radia internetowego. „Wyjaśnił, że pracuje nad wydawnictwem rodzinnym, książką i fundacją dotyczącą bitwy o Monte Cassino”.
W radzie znalazł się aktor i pedagog Jarosław Gajewski, obecnie dyrektor Teatru Klasyki Polskiej (powołanego przez ministra Piotra Glińskiego w 2023 r.), wcześniej w Polskim i Narodowym.
Eksponowaną postacią związaną z poprzednim rządem oraz wspieranymi przez niego inicjatywami artystycznymi jest dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Michał Chorosiński – aktor, a wcześniej dyrektor Teatru im. Jaracza w Łodzi, członek i reżyser Teatru Klasyki Polskiej (prywatnie mąż Dominiki Chorosińskiej, posłanki PiS oraz minister kultury w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego, który nie dostał wotum zaufania).
Środowisko aktorskie reprezentują Halina Łabonarska, Andrzej Mastalerz i Przemysław Stippa (od lat w zespole Teatru Narodowego), a także Rafał Zawierucha.
Środowisko muzyczne reprezentują m.in. Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz laureat Grammy, jazzowy kompozytor i pianista Włodzimierz Pawlik, a także Marcin Nałęcz-Niesiołowski – dyrygent, który w skomplikowanej sytuacji zrezygnował z dyrekcji Teatru Wielkiego w Łodzi w tym roku.
Również z konfliktami – tym razem w środowisku galerii i muzeów – opuszczali swoje dyrekcje Janusz Janowski, były dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, powołany bez konkursu przez ministra Piotra Glińskiego oraz Piotr Bernatowicz, m.in. w latach 2020–2024 dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.
Ze środowiska filmowego pochodzi Maciej Pawlicki (w przeszłości m.in. dyrektor TVP1, producent i scenarzysta „Smoleńska”).
W radzie jest też Dorota Janiszewska-Jakubiak, historyk sztuki, w latach 2017–2024 dyrektor Instytutu Polonika ( po jej odwołaniu przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza w jej obronie stanęło środowisko konserwatorów zabytków) oraz Michał Laszczkowski, w latach 2023–2024 dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.
W radzie jest też Robert Piaskowski – obecny dyrektor Narodowego Centrum Kultury (pełny skład rady poniżej tekstu).
Jak mówi się w kulisach Sejmu, jednym z pierwszych tematów, z jakim zmierzy się prezydencka Rada, będzie ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów, która była w minionych miesiącach jednym z głośniejszych tematów z dziedziny kultury.
Konfederacji udało się m.in. narzucić przekaz, że socjalne dopłaty dostaną również gwiazdy (Krzysztof Bosak mówił w Polsat News, że środowisko artystów należy „odpiłować od pieniędzy”), zaś Konfederacja Korony Polskiej Brauna złożyła wniosek, by odrzucić projekt ustawy w całości.
Tymczasem jak przekonuje resort kultury, badanie liczebności oraz zatrudnienia i przychodów artystów, przeprowadzone przez niezależny zespół badawczy SWPS pod kierunkiem prof. Doroty Ilczuk, pokazuje, że artyści oraz pracownicy sektora kultury i sektora kreatywnego borykają się z niestabilnymi, nieregularnymi lub niewystarczającymi dochodami.
Generalnie, sytuacja ekonomiczna znaczącej grupy artystów – około 62.400 osób zawodowo wykonujących działalność artystyczną plus ok. 2.500 absolwentów uczelni artystycznych rocznie – jest określana jako trudna.
Bardzo wysokie dochody mają tylko gwiazdy, zaś dochody niemal 1/3 grupy zawodowej poniżej minimalnej płacy.
Ubezpieczeniami jest objęte obecnie 43,6 proc. przedstawicieli środowiska. Pozostałe osoby pracują na umowy o dzieło (37 proc.) lub bez żadnego tytułu prawnego (15,3 proc.).
W tej sytuacji celem ustawy jest „stworzenie możliwości przyznania najgorzej uposażonym uprawnienia do otrzymania dopłaty i uzupełnienia ich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do poziomu składek wynikających z minimalnego wynagrodzenia za pracę”.
Osoby wykonujące w sposób stały, profesjonalny zawód artystyczny, a także legitymujące się weryfikowalnym dorobkiem będą mogły w drodze decyzji administracyjnej otrzymać status artysty zawodowego objęte ustawą.
W sprawie statusu artysty zawodowego orzekać ma Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej, zwane dalej „CEiPA”. Decyzja wydawana będzie na podstawie opinii środowiska artystycznego, uczestniczącego w tym procesie w ramach Komisji Opiniującej.
Komisja liczyć ma 145 osób i reprezentować wszystkie dziedziny twórczości. 120 członków rekomendują organizacje artystów, 10 organizacje zbiorowego zarządzania, a po 5 wskazują minister kultury, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i prezes ZUS.
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W skład Rady do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej zostali powołani:
Tomasz Łysiak na Przewodniczącego Rady
Katarzyna Ancipiuk
Piotr Bernatowicz
Andrzej Biernacki
Michał Chorosiński
Ignacy Czwartos
Paulina Florjanowicz
Jarosław Gajewski
Andrzej Giza
Arkadiusz Gołębiewski
Piotr Gursztyn
Dorota Kurek-Heck
Dorota Janiszewska-Jakubiak
Janusz Janowski
Leszek Kaźmierczak
Jan Edmund Kowalski
Michał Laszczkowski
Halina Łabonarska
Andrzej Mastalerz
Justyna Melonowska
Piotr Mikołajczak
Marcin Nałęcz-Niesiołowski
Sylwester Ostrowski
Maciej Pawlicki
Włodzimierz Pawlik
Robert Piaskowski
Agnieszka Porzezińska
Joanna Sosnowska
Przemysław Stippa
Igor Strzok
Artur Szklener
Jan Maria Tomaszewski
Wojciech Wencel
Rafał Zawierucha
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