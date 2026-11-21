Było ich dotąd ponad dwadzieścia. Począwszy od Ursuli Andress, która zagrała w pierwszym „Bondzie”, nakręconym w 1962 roku „Dr No”, aż do Lei Seydoux – partnerki Agenta 007 w ostatnich filmach „Spectre” i „Czas umierać”. Francuzka była zresztą jedyną aktorką, która wystąpiła w dwóch kolejnych produkcjach. A po drodze – w „GoldenEye” z 1995 roku – towarzyszyła Bondowi również Polka Izabella Scorupco.

Reklama Reklama

Faworytką bukmacherów jest Margaret Qualley

Na liście kandydatek pojawiło się sporo nazwisk. Faworytką bukmacherów jest Margaret Qualley, córka Andie McDowell, 32-letnia aktorka znana jest m.in. z występu w nawiązującym do zbrodni w domu Romana Polańskiego „Pewnego razu… w Hollywood” Quentina Tarantino z Leonardem DiCaprio i Bradem Pittem w rolach głównych. Dwa lata temu Qualley dostała nominację do Złotego Globu za kreację, jaką stworzyła obok Demi Moore w „Substancji”. Pojawiła się również w „Biednych istotach” Yorgosa Lanthimosa. Wysoka, zgrabna dziewczyna o niepospolitej urodzie pracuje od czasu do czasu jako modelka. Brała m.in. udział w reklamach Kenzo reżyserowanych przez Spike’a Lee. No i w ubiegłym roku, gdy podczas gali oscarowej organizatorzy złożyli hołd bondowskiej franczyzie, Qualley tańczyła na scenie w czerwonej sukni, wśród mężczyzn w czarnych smokingach.

Zendaya, Florence Pugh i inne

Dwie kolejne kandydatki - Zendaya i Florence Pugh - mają już za sobą współpracę z reżyserem nowego Bonda. Obie grały w „Diunie”, co może okazać się ich atutem. Poza tym obu nie trzeba specjalnie przedstawiać – mają mocną pozycję w kinie. Pugh ma nominacje do Oscara i brytyjskiej BAFTA za rolę w „Małych kobietkach” i nagrodę Gildii Aktorów za kreację w „Oppenheimerze”. Zendaya od dziecka występowała w serialach disneyowskich, potem m.in. w filmach o Spider-Manie, a wreszcie była Ateną w „Odysei” Christophera Nolana. Co ważne nikt nie spędził ostatnio na planie tyle czasu z Pattinsonem co ona. Razem pracowali przy „The Drama”, „Odysei” i „Diunie: Części Trzeciej”.

Inną aktorką, która ma za sobą występ w ostatniej „Diunie”, jest Anya Taylor-Joy, która nie dość, że zna z planu Pattinsona, to jeszcze do filmu „Mad Max: Fury Road” przeszła szkolenie kaskaderskie. A to zawsze jest dla dziewczyny Bonda przydatne.

Dziennikarze brytyjskich mediów wspominają z kolei o Hunter Schafer, znanej z serialu „Euforia”, w którym występuje nieprzerwanie od 2019 roku. Co ciekawe, byłaby pierwszą transpłciową kobietą u boku Bonda. Jest też wśród potencjalnych dziewczyn Bonda Azjatka – bohaterka „Squid Game” Jung Ho-yeon. Dziennikarze przypominają, że jest też partnerka Pattinsona ze „Zmierzchu” (przez pewien czas związana z nim również prywatnie) – Kristen Stewart.

Na bondowskiej giełdzie pojawia się też wiele innych nazwisk. W Polsce rozchodzą się plotki, że do roli dziewczyny Bonda ma startować również Vanessa Aleksander. Zwłaszcza że aktorka znana m.in. z „Rojsta” ostatnio ogłosiła, że wybiera się na dwa lata do Stanów, gdzie ma pracować przy dużym projekcie. Jednak są to wyłącznie spekulacje. Podobnie jak w przypadku wielu innych kandydatek. Producenci „Bonda” Amy Pascal i David Heyman, reżyserka obsady Nina Gold i reżyser Denis Villeneuve milczą.