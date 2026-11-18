Materiał przygotowany przez Fundację OFF CAMERA

Trzecia edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon to pięć dni premier, pokazów specjalnych, spotkań z gwiazdami i twórcami oraz wydarzeń branżowych. W programie znalazły się najważniejsze polskie produkcje ostatnich miesięcy, europejskie serialowe odkrycia i kultowe tytuły.

McGovern z nagrodą

Specjalną nagrodę CUTTING EDGE odbierze w tym roku Elizabeth McGovern, aktorka znana na całym świecie z roli Lady Cory w serialu „Downton Abbey”. Kreacja przyniosła jej nominacje do Złotego Globu i nagrody Emmy oraz nagrodę SAG. CUTTING EDGE wyróżnia twórczynie i twórców, którzy zacierają granice między filmem a serialem, poszukują nowych form opowiadania i przełamują konwencje gatunkowe.

Festiwal otworzy pokaz „Wśród nocnej ciszy”, nowego serialu HBO Original w reżyserii Jana Holoubka, inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami i reportażem Wiesława Łuki „Nie oświadczam się”.Boże Narodzenie 1976 roku. W drodze z pasterki ginie troje młodych ludzi. Matka ofiar i młody śledczy Henryk Maczek nie wierzą, że był to wypadek. Ich poszukiwania prowadzą do odkrycia zmowy milczenia i tajemnic lokalnej społeczności. W obsadzie znaleźli się m.in. Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar i Justyna Wasilewska.

Wydarzenia specjalne

Wśród specjalnych pokazów znalazła się premiera „Genialnej M.” w reżyserii Olgi Chajdas. Marta, sprzątaczka na komisariacie policji, przypadkiem zaczyna porządkować dowody w nierozwiązanej sprawie kryminalnej. Jej spostrzegawczość pozwala policjantom wpaść na nowy trop.

Zobaczymy również dwa odcinki serialu „Kulej. Dwie strony medalu” w reżyserii Xawerego Żuławskiego. To oparta na faktach historia Jerzego Kuleja, legendarnego boksera i podwójnego mistrza olimpijskiego, oraz jego żony Heleny, silnej kobiety, która nie chciała pozostać w cieniu męża.

O tytuł i nagrodę w wysokości 25 tys. zł powalczy sześć produkcji: „Proud” (HBO Max), „Wśród nocnej ciszy” (HBO Max), „Ołowiane dzieci” (Netflix), „Lalka” (Netflix), „Matki Pingwinów. Sezon 2” (Netflix) i „The Office PL. Sezon 6” (CANAL+).

Międzynarodowe, niezależne jury przyzna także nagrody w kategoriach: Najlepsza Rola Żeńska, Najlepsza Rola Męska, Najlepsza Reżyseria, Najlepsze Zdjęcia, Najlepsza Reżyseria Obsady, Najlepszy Scenariusz oraz BNP Paribas Tomorrow’s Icon. Przyznane zostaną również Nagroda Publiczności oraz Nagroda Kasi Bajki, upamiętniająca wieloletnią programerkę i managerkę Fundacji OFF CAMERA, która współtworzyła program SerialConu. Gala wręczenia nagród odbędzie się podczas zamknięcia festiwalu.

Międzynarodowe jury

Konkurs ocenią uznani twórcy i twórczynie z Polski i Wielkiej Brytanii. Jury przewodniczy Jan P. Matuszyński, reżyser „Ostatniej rodziny”, „Żeby nie było śladów”, „Watahy” i „Króla”. W jego skład wchodzą także brytyjskie reżyserki Louise Hooper, pracująca m.in. przy „Wiedźminie”, „Sandmanie” i „Władcy Pierścieni: Pierścieniach Władzy”, oraz Coky Giedroyc, laureatka nagród BAFTA za „Save Me Too” i „The Sound of Music Live”. Jury uzupełnia Katherine Burchill, kostiumografka nagrodzona Emmy za „Ród smoka”, znana także z „Gry o tron” i „Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy”.

Program festiwalu obejmuje także sekcje tematyczne. W COMEDY CLUB zobaczymy brytyjską „Czarną żmiję”, a TRUE CRIME zaprosi na „Mordercę szytego na miarę” Rafała Skalskiego o jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw kryminalnych w Polsce.

Sekcja MADE IN EUROPE to m.in. „DJ Mehdi: Made in France”, opowieść o francuskim producencie muzycznym, który połączył światy hip-hopu i elektroniki.

W WARSAW MY LOVE przypomnimy pierwszy odcinek „M jak miłość” oraz „Czterdziestolatka”. Sekcja LARGER THAN LIFE zaprosi na pokaz „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego. Z kolei SERIO!KIDS i TEENS to propozycje dla młodszej publiczności, wśród nich „Kicia Kocia”, „Pucio” i „Kajko i Kokosz”.

THE SMART ONES! poświęcona będzie twórcom internetowym i nowym formatom. W programie znalazły się pokaz rolek, spotkania Q&A i monolog na żywo. Z publicznością spotkają się Mili0nerka (Irena Mąsior), Maria Sioła, znana jako Tamcala, oraz Ula Zawadzka, reżyserka i producentka serialu „LUSTRRO (Mirror)”.

Wyjątkową okazją będą pokazy produkcji, których nie można znaleźć w polskich serwisach streamingowych. Wśród nich znalazły się czeskie „Sex o'clock” i „Monyová”, francuskie „All Shapes of Us” – laureat Grand Prix Series Mania 2026 – oraz „Samuel” Émilie Tronche. Szczególnym wydarzeniem będzie światowa premiera „Dziewczyny z Tallinna” Ilmara Raaga, produkcji z Estonii, Ukrainy i Bułgarii.

Będą też bezpłatne spotkania z twórcami, aktorami i gwiazdami seriali w ramach Stars on Stage by BNP Paribas. To okazja do poznania kulis najgłośniejszych polskich produkcji.

3. BNP Paribas Warsaw SerialCon odbędzie się 25–29 listopada 2026 r. w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Szczegółowy program i bilety: www.warsawserialcon.pl

Materiał przygotowany przez Fundację OFF CAMERA