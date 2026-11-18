Materiał powstał we współpracy z PTWP

Polska gospodarka przez lata budowała swoją pozycję dzięki relatywnie niskim kosztom, pracowitości i sprawnemu wykorzystywaniu zagranicznych technologii. Ten model stopniowo traci jednak potencjał. O dalszym rozwoju coraz częściej decydują wiedza, innowacje, technologie i kompetencje. Pytanie brzmi, czy polskie firmy i instytucje naukowe są gotowe, by wspólnie budować na nich przewagę konkurencyjną.

Odpowiedzi na te wyzwania będą szukać uczestnicy konferencji „Nauka. Rozwój. Biznes”, która odbędzie się 25–26 listopada w Hotelu Sheraton Grand Warsaw. W programie zaplanowano ponad 25 debat z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu i administracji publicznej.

Nowe źródła wzrostu polskiej gospodarki

Konferencję zainauguruje debata „Polska gospodarka po epoce prostych przewag. Co ma być nowym źródłem wzrostu?”. Uczestnicy porozmawiają o miejscu nauki, uczelni i instytutów badawczych w nowym modelu gospodarczym. Ważnym wątkiem będzie także współpraca sektora B+R z przedsiębiorstwami oraz tworzenie zachęt do komercjalizacji badań i wdrażania nowych rozwiązań. Sesja będzie transmitowana online.

Wśród gości konferencji znajdzie się dr Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. W Warszawie spotkają się również przedstawiciele administracji rządowej, uczelni, instytucji naukowo-badawczych oraz organizacji wspierających innowacje i rozwój przedsiębiorczości.

– Polska dysponuje dużym potencjałem naukowym, badawczym i technologicznym. Jego pełne wykorzystanie wymaga jednak skutecznej współpracy środowisk naukowych, biznesu, inwestorów, samorządów i administracji publicznej. Kluczowe jest stworzenie spójnego systemu, który ułatwi przekształcanie pomysłów i wyników badań w technologie znajdujące zastosowanie w polskiej gospodarce – mówi Aleksandra Helbin, redaktor naczelna WNP.PL, współautorka programu wydarzenia.

Nauka, administracja i biznes przy jednym stole

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się przedstawiciele najważniejszych instytucji naukowych i publicznych oraz organizacji reprezentujących biznes. Swoją obecność zapowiedzieli m.in. dr Hubert Cichocki, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Arkadiusz Grądkowski z Izby POLMED, prof. Marek Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz prof. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, oraz Konrad Wojnarowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

W gronie prelegentów są także: Dagmara Brzezińska, Country Manager w Google Polska, Jacek Chodkowski, prezes zarządu Grupy Dalkia, prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Maria Mrówczyńska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej, prof. Krzysztof Pyrć, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Michał Stępień, prezes zarządu ZPUE, prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, oraz Krzysztof Gulda, prezes zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program obejmuje trzy ścieżki tematyczne: „Gospodarka, państwo, system”, „Technologie, przemysł, wdrożenia” oraz „Kadry, uczelnie, kompetencje”. Wśród zagadnień znajdą się m.in. finansowanie i komercjalizacja badań, sztuczna inteligencja w gospodarce, automatyzacja i robotyzacja przemysłu, technologie medyczne, transformacja energetyczna, cyberbezpieczeństwo oraz rozwój technologii kosmicznych i lotniczych.

Drugiego dnia uczestnicy skupią się m.in. na drodze od badań do pierwszego wdrożenia, innowacjach dla obronności, współpracy uczelni z przemysłem i przedsiębiorczości akademickiej. Nie zabraknie również rozmów o kompetencjach przyszłości i zmianach na rynku pracy.

„Wiedza dla gospodarki” – docenić efekty współpracy

Ważnym punktem wydarzenia będzie gala konkursu „Wiedza dla gospodarki”. Wyróżnione zostaną projekty, w których współpraca nauki z biznesem przyniosła konkretne efekty gospodarcze lub społeczne. Chodzi m.in. o wdrożone technologie, produkty i usługi, wykorzystanie patentów, nowe modele produkcji, rozwój kompetencji czy powstanie spółek technologicznych.

Konkurs obejmuje sześć kategorii: od nauki do wdrożenia, współpraca B+R, technologia dla przemysłu, kompetencje dla gospodarki, deeptech i przedsiębiorczość akademicka oraz partnerstwo dla rozwoju. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali 25 listopada.

Konferencja „Nauka. Rozwój. Biznes” to przestrzeń do rozmowy o tym, jak skuteczniej łączyć potencjał polskich uczelni i instytutów z potrzebami przedsiębiorstw. Stawką jest nie tylko rozwój innowacyjnych produktów i technologii, lecz także konkurencyjność gospodarki i zdolność kraju do budowania własnych przewag.

Wydarzenie odbędzie się 25–26 listopada 2026 r. w Hotelu Sheraton Grand Warsaw przy ul. Bolesława Prusa 2 w Warszawie. Szczegółowy program i informacje o rejestracji są dostępne na stronie www.naukarozwojbiznes.pl/2026/pl/.

Organizatorem konferencji jest Grupa PTWP.

Materiał powstał we współpracy z PTWP