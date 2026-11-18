Materiał powstał we współpracy z PTWP

XIX Forum Rynku Spożywczego i Handlu będzie poświęcone temu, jak budować konkurencyjność w warunkach rosnących kosztów, presji regulacyjnej, zmian geopolitycznych i szybkiego rozwoju technologii.

Wydarzenie organizowane przez Grupę PTWP odbędzie się w Hotelu Sheraton Grand Warsaw. Program obejmuje ponad 15 sesji tematycznych, około 1400 uczestników i ponad 120 prelegentów.

Skala czy elastyczność?

Forum rozpocznie się 23 listopada debatą „Siła skali, sztuka elastyczności. Liderzy branży spożywczej w świecie, który nie zwalnia”. Jednym z głównych pytań będzie to, czy przewagę nadal daje przede wszystkim wielkość przedsiębiorstwa, czy coraz większego znaczenia nabierają szybkość podejmowania decyzji i zdolność reagowania na zmiany.

W centrum rozmowy znajdą się inwestycje, modernizacja zakładów, automatyzacja i ekspansja zagraniczna. Uczestnicy przyjrzą się także wpływowi cen surowców i energii, zmian klimatycznych, geopolityki oraz regulacji na konkurencyjność europejskiego przemysłu spożywczego.

Sesję inauguracyjną otworzy rozmowa z Bartłomiejem Posnowem, wiceprezesem zarządu Credit Agricole Bank Polska. Następnie w rozmowie „Dwie perspektywy – przyszłość tego samego rynku” spotkają się Krzysztof Pawiński, prezes zarządu i współwłaściciel Maspeksu, oraz Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska.

Udział w inauguracyjnej debacie „liderów branży” potwierdzili także m.in.: Adam Grabowski, członek rady nadzorczej Grupy Polmlek; Maciej Herman, dyrektor zarządzający Wedla; Jakub Nowak, prezes zarządu JNT Group; Paweł Wielgomas, prezes zarządu Dawtony.

Od systemu kaucyjnego po bezpieczeństwo produkcji

Program forum został ułożony wokół wyzwań, które dziś bezpośrednio wpływają na wyniki firm spożywczych i handlowych.

W Hyde Parku Kaucyjnym operatorzy, handel i administracja podsumują praktyczne doświadczenia z funkcjonowania systemu kaucyjnego – od wiedzy konsumentów po organizację zwrotu opakowań i problemy sklepów.

Panel „Od pola do półki pod presją” skupi się na bezpieczeństwie surowcowym, kontraktacji, wpływie zmian klimatu oraz nowych obowiązkach dotyczących m.in. śladu węglowego i pochodzenia produktów. Z kolei podczas sesji „Polska żywność idzie po skalę” uczestnicy będą dyskutować o eksporcie, budowaniu marek i kierunkach zagranicznej ekspansji.

Technologiom poświęcony będzie panel „Więcej z tej samej fabryki” – o AI, automatyzacji, danych, ograniczaniu strat i poprawie efektywności produkcji. Sesja „Produkcja bez marginesu błędu” obejmie natomiast cyberbezpieczeństwo, ciągłość produkcji, energię, wodę, traceability i odporność logistyki.

Regulacje opakowaniowe będą tematem dyskusji „Kto zapłaci za opakowanie?”, poświęconej ROP, PPWR, recyklowalności i kosztom nowych wymagań.

Handel, technologie i nowe modele konkurencji

Drugi dzień forum otworzy wystąpienie Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, po którym rozpocznie się debata „Nowa architektura handlu w Polsce. Regulacje, technologie, trendy”.

Uczestnicy debat 24 listopada zajmą się także presją kosztową, dyskontyzacją rynku, rolą ceny, marek i promocji. Osobne sesje będą dotyczyć wykorzystania AI i danych w handlu, rozwoju marketplace’ów i aplikacji oraz rosnącej pozycji marek własnych wobec brandów producentów.

Nowością tegorocznej edycji będzie format „The Big Question”. Liderzy biznesu, eksperci i uczestnicy forum odpowiedzą przed kamerą na jedno pytanie: „Jakiej zmiany najbardziej potrzebuje dziś polska branża spożywcza?”. Odpowiedzi zostaną zestawione z wynikami głosowania w aplikacji mobilnej.

Gala i nagrody

Pierwszy dzień forum zakończy uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną dwa rodzaje wyróżnień: Food & Retail Awards oraz certyfikaty Dobry Produkt 2026. Nagrody trafią do firm, marek i projektów wyróżniających się na rynku spożywczym i handlowym.

—Paulina Piwowarek, redaktorka naczelna portalspozywczy.pl

—Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna dlahandlu.pl

Materiał powstał we współpracy z PTWP