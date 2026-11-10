Konferencja organizowana przez Our Future Foundation odbędzie się pod hasłem „Przyszłość zaczyna się teraz”. Jej celem jest włączenie młodego pokolenia w debatę o rozwoju kraju i skutkach zmian technologicznych. Jednym z głównych tematów rozmów będzie wybór ścieżki zawodowej w erze AI. Eksperci opowiedzą, jak uwzględnić ryzyko automatyzacji przy wyborze studiów lub kształcenia technicznego i zawodowego, które kompetencje warto rozwijać oraz jak uczyć się korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji.

– Chcemy pomóc młodym świadomie planować karierę i umożliwić im przedstawienie swoich oczekiwań i obaw politykom, regulatorom i przedstawicielom biznesu. Państwo i pracodawcy muszą przygotować się na społeczne, ekonomiczne konsekwencje rozwoju AI. Dzisiejsi uczniowie i studenci mogą odczuć je już przy szukaniu pierwszej pracy, a skutki tych zmian będą im towarzyszyć przez całe życie zawodowe – mówi Kamil Tomkowicz, prezes Our Future Foundation.

Forum rozpocznie uroczysta ceremonia otwarcia, w której wezmą udział Stanisław Wziątek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, oraz Marek Balawejder, wiceprezes zarządu ORLEN ds. Consumer and Products.

Program obejmie trzy ścieżki - technologiczną, geopolityczno-ekonomiczną oraz profilaktyczno-samorozwojową. O finansowaniu polskich firm technologicznych i wspieraniu przedsiębiorczości młodych porozmawia z uczestnikami Rozalia Urbanek, prezeska PFR Ventures. Eksperci zastanowią się również, jak zapewnić krajowym przedsiębiorstwom udział w dużych inwestycjach energetycznych, obronnych i infrastrukturalnych oraz jakie miejsca pracy mogą dzięki nim powstać.

Prezes NFZ Filip Nowak będzie rozmawiał z młodzieżą o wykorzystaniu nowych technologii w leczeniu, a w debacie o zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym wystąpi prof. Michał Grąt, chirurg i transplantolog, którego zespół przeprowadził w tym roku pierwsze na świecie chimeryczne przeszczepienie wątroby.

Stanisław Wziątek, podsekretarz stanu w MON, porozmawia z młodzieżą o tym, jak AI i drony zmieniają współczesne pole walki oraz jakich kompetencji potrzebuje polska armia. Osobna dyskusja z Grzegorzem Rzeczkowskim, dziennikarzem i dyrektorem Centrum Badań nad Dezinformacją Uniwersytetu Civitas, będzie poświęcona manipulacji informacją i jej wpływowi na debatę publiczną. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak rozpoznawać deepfake’i, czyli fałszywe nagrania i obrazy tworzone z użyciem AI, oraz jak unikać powielania zmanipulowanych treści.

Finanse osobiste należały do tematów najczęściej wskazywanych przez samych uczestników w ankiecie przed Forum. Młodzi będą mogli zapytać o to, jak gospodarować pierwszymi zarobkami, budować oszczędności, zacząć inwestować i unikać pułapek zadłużenia. Wiedzą i doświadczeniem podzielą się Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO Banku Polskiego, oraz Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezeska i dyrektorka finansowa Asseco Poland.

Osoby rozważające studia za granicą poznają możliwości wyboru uczelni, koszty nauki i perspektywy zawodowe związane z takim wykształceniem. Rozmowa obejmie również pytania o to, co Polska powinna zaoferować absolwentom zagranicznych uniwersytetów, żeby chcieli wracać i rozwijać karierę w kraju. Odpowiedzi poszukają wspólnie z uczestnikami wicemarszałek Senatu Maciej Żywno oraz Artur Osuchowski, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Uczestnicy będą mogli również wziąć udział w warsztatach masterclass przygotowanych przez m.in. ORLEN, Fundację Adamed czy Samsunga. W Strefie Expo uczestnicy poznają za to oferty staży i programów talentowych oraz porozmawiają z przedstawicielami firm będących partnerami wydarzenia. Strefa OFF będzie miejscem rozmów o możliwościach studiowania za granicą.

– Przygotowujemy największą edycję w historii Forum i jedną z największych konferencji edukacyjnych, podczas których młodzi Polacy mogą przedstawić swoją perspektywę. Będziemy gościć znakomitych ekspertów, a dzięki partnerom uczestnicy poznają oczekiwania przyszłych pracodawców i możliwości rozwoju w ich firmach. Opowiemy też o naszym programie stypendialnym. Fundacja pomogła już ponad 300 młodym osobom dostać się na zagraniczne uczelnie, w tym Harvard i Oxford – mówi Michał Mazur, założyciel Our Future Foundation.

Our Future Foundation wspiera utalentowaną młodzież z mniej uprzywilejowanych środowisk poprzez mentoring i programy edukacyjne, pomagając jej realizować cele akademickie i zawodowe.

Zgłoszenia do udziału w Forum przyjmowane są na stronie wydarzenia. Rejestracja jest pierwszym etapem rekrutacji, a organizatorzy potwierdzają zakwalifikowanie mailowo.

Patronami medialnymi są „Rzeczpospolita”, rp.pl i „Parkiet”