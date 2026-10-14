Bez suwerenności energetycznej nie ma mowy o niezależności przemysłu – podkreślali uczestnicy katowickiej dyskusji
Zawiązaniem dyskusji o przyszłości polskiej i europejskiej produkcji podczas zorganizowanego przez Grupę PTWP Forum Nowego Przemysłu w Katowicach stała się spektakularna inwestycja Grupy Kęty – przejęcie kosztem pół miliarda euro włoskiej Metry z jej dziewięcioma globalnymi zakładami (Włochy, USA).
– Tak wygląda nowy etap rozwoju polskiego przemysłu; musimy patrzeć poza rynek krajowy, a nawet europejski, by dalej rosnąć – przekonywał Roman Przybylski, prezes zarządu Grupy Kęty. – Polski przemysł jest na to gotowy zarówno z punktu widzenia doświadczenia menedżerskiego, jak i zasobów kapitałowych.
Kęty – poprzez akwizycję – „kupują” technologie i know-how, produkcja w wielu miejscach zwiększa elastyczność i bezpieczeństwo fizyczne i ekonomiczne. Rynek amerykański oferuje rzeczywistą dywersyfikację.
O znaczeniu przejmowanego know-how przekonany jest także Michał Stępień, prezes zarządu ZPUE. Grupa Koronea, do której należy spółka ZPUE, przejęła w marcu tego roku tureckiego producenta transformatorów Atlas Trafo.
– Turcja to most z Europy do Azji i Afryki Północnej, a przejęcie kompetencji to kwestia czasu, zdobywamy know-how szybciej – zauważył Stępień, opisując portfolio wartości dodanych tureckiej akwizycji.
Ważnym motywem debaty była suwerenność gospodarcza i technologiczna rozumiana jako cel i praktyka. – My mamy know-how i wiedzę, której źródłem jest 35 lat doświadczeń – podkreślił Dawid Pisczur, dyrektor handlowy w firmie Wilk Elektronik. Firma produkuje w Łaziskach na Śląsku półprzewodniki, a moce wytwórcze zakładu mogą pokryć 20 proc. europejskiego zapotrzebowania.
Zdaniem menedżera Wilk Elektronik droga do suwerenności technologicznej nie musi zaczynać się od surowców. – Nie musimy produkować krzemu, by wytwarzać półprzewodniki, ale musimy inwestować w inne etapy łańcucha wartości – zaznaczył Pisczur. – Ważne, by korzystać z tego, co już w Europie mamy.
Wysokie w Europie koszty energii to oczywista bariera konkurencyjności i siła „wypychająca” inwestycje w energochłonną produkcję poza Europę.
– Są sektory gospodarki, gdzie koszty energii sięgają 80 proc. wszystkich kosztów – zauważył Dawid Pisczur. – Dla nich zapewnienie sobie energii w stałych cenach w dłuższej perspektywie buduje przewagę kosztową. Przemysł nie jest jednak po to, by spekulować na cenach energii.
– Ale może sam ją produkować – odniósł się do tej wypowiedzi Robert Stobiński, prezes Amiki. – Inwestujemy w kogenerację, mamy farmę PV, z której nadwyżki sprzedajemy. Ale tak, własna dostępna energia w stałych kosztach to element stabilizujący.
Konkluzją tej części dyskusji było stwierdzenie, że bez suwerenności energetycznej nie ma mowy o niezależności przemysłu czy całej gospodarki. Działania obniżające ceny energii dla przemysłu to jednak leczenie objawów, a nie choroby.
Czy europejski przemysł może być konkurencyjny na globalnej arenie tak silnie zdominowanej przez produkcję azjatycką, przede wszystkim chińską?
Ceny produktów branży AGD spadają przy rosnących kosztach energii, materiałów i pracy. Europejski konsument nie akceptuje wzrostu cen gotowych wyrobów. Tymczasem co drugi sprzedawany w Europie produkt AGD (dwie z trzech lodówek) pochodzi z Chin.
– Nie będziemy tańsi od Azji – nie ukrywał Stobiński. – Konkurujemy siłą marki lokalnej, z 80- czy 100-letnią tradycją, jakością.
– Jesteśmy dumni z tego, że umiemy walczyć – podkreślił menedżer Amiki. – Obniżamy koszty, ale możliwości nie są tu nieograniczone; nisko wiszące owoce zostały już zerwane.
– Nie oszukujmy się, Europa nie będzie miejscem najtańszej produkcji – zgodził się ze Stobińskim prezes Grupy Kęty. – Decyduje o tym poziom życia, koszty czy obciążenia cywilizacyjne charakterystyczne dla rozwiniętych państw. Ale w pewnych dziedzinach możemy wygrywać, będąc „mniej droższymi” – zaznaczył Przybylski.
Prezes aluminiowego potentata rekomendował powrót do europejskich fundamentów – przede wszystkim do integracji i wspólnego wolnego rynku, zalecał także budowę jednego europejskiego rynku energii, w którym odnawialne źródła energii są wspierane przez atom.
– To, że jesteśmy jednym ogromnym rynkiem, nie wystarczy – nawiązał Przybylski do tezy Pisczura. – Nie musimy produkować wszystkiego, by poszerzać obszar suwerenności i konkurencyjności. Naszymi atutami jako Europy jest siła kapitału, zaplecze edukacyjne, zdolności i kompetencje. Na tym należy budować.
Atutem europejskiej produkcji może być to, co trudne do osiągnięcia dla masowej, taniej, wielkoseryjnej produkcji – kastomizacja i spełnianie zmiennych, wysokich indywidualnych potrzeb klientów, specjalizacja i wysoka jakość, produkcja o charakterze lokalnym, blisko odbiorcy, a więc bezpieczna w kontekście łańcuchów dostaw.
– W ten sposób możemy być konkurencyjni, ale relatywnie, nie obiektywnie – zastrzegł Przybylski.
Skala wyzwań stających przed przemysłem w Europie jest ogromna – dyskutanci wymieniali opóźnienie technologiczne, wysokie ceny energii i demografię. Ale podstawową barierą odbudowy konkurencyjności jest według uczestników debaty otwarcia Forum Nowego Przemysłu przeregulowanie europejskiej gospodarki, wyobrażenie, że gospodarką można sterować centralnie, obudowując ją administracyjnym gorsetem.
– Nie zastępujmy regulacji kolejnymi, które mają je ulepszyć. Niech regulatorzy podniosą ręce do góry i nic nowego nie uchwalają. Po prostu nie przeszkadzajmy – apelował prezes zarządu Amiki.
Unijne dokumenty, słuszne co do kierunku (Industry Accelerate Act), praktycy produkcji ocenili jako deklaracje nieprzekładające się na działania.
– Prawo, które ma nas chronić, nie działa, a wymagamy od siebie więcej niż od innych – zauważył w konkluzjach debaty Pisczur z Wilk Elektronik. – Patrzmy raczej na tych, którzy skutecznie dbają o swoje.
Autor jest dziennikarzem portalu WNP.pl
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