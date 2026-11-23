Partner relacji: Tauron Polska Energia

Warunkiem wykorzystania potencjału, jaki daje local content, są stabilne plany inwestycyjne i przygotowane kadry, ale również zasady zamówień, które pozwolą rozwijać się także mniejszym podmiotom. Tak wskazywali uczestnicy sesji specjalnej „Mnożnik narodowy: Local Content jako fundament suwerenności i stabilności finansowej”, która odbyła się podczas konferencji Open Eyes Economy Summit w Krakowie.

Paneliści, mówiąc o tym, jak wykorzystać krajowy potencjał w wielkich projektach inwestycyjnych, podkreślali, że local content nie powinien sprowadzać się do formalnego udziału firm z polskim kapitałem. Liczy się wartość pozostająca w kraju, rozwój technologii i kompetencji oraz możliwość awansu krajowych przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw.

Rola polskiego kapitału

Piotr Matczuk, członek zarządu PZU odpowiedzialny za obszar inwestycji, zwracał uwagę na rolę krajowego kapitału. PZU jest wielką grupą finansową z centrum decyzyjnym w Polsce, co ma znaczenie dla kierunków lokowania środków. – Rynki finansowe mają pewnego rodzaju nieefektywność: kapitał ma swego rodzaju paszport czy też jakąś dozę narodowości – zauważył.

Jego zdaniem lokalny inwestor instytucjonalny może lepiej dostrzegać projekty o dobrych perspektywach i relatywnie niskim ryzyku, które nie przyciągają kapitału zagranicznego. W efekcie może wspierać ważne dla kraju przedsięwzięcia.

Ilona Deręgowska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), wskazywała, że local content trzeba rozumieć szerzej niż udział krajowych przedsiębiorstw w strategicznych projektach. Chodzi o budowanie suwerenności technologicznej i produkcyjnej oraz konkurencyjności firm, które powinny wygrywać przetargi i realizować duże inwestycje, a nie pozostawać podwykonawcami.

Piotr Dziubałtowski, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. wsparcia i rozwoju, przekonywał, że zamiast rozmawiać o definicji local contentu, powinniśmy mówić o jego wdrażaniu. PGE przyjęła założenie osiągnięcia 65-proc. udziału komponentu krajowego przy nakładach inwestycyjnych sięgających 210 mld zł do 2035 r. Nie chodzi przy tym wyłącznie o wspieranie krajowego przemysłu czy wpływ na PKB. – Dla nas to jest przede wszystkim bezpieczeństwo – zaznaczał, wskazując na konieczność skracania i zabezpieczania łańcuchów dostaw.

Brak krajowych producentów turbin gazowych i turbin dla morskiej energetyki wiatrowej nie wyklucza zwiększania udziału polskich firm w inwestycjach. Pomóc mogą biura projektowe, zaplecze techniczne, dzielenie zamówień na mniejsze części i przejmowanie przez zamawiających części ryzyka. Dziubałtowski podkreślał, że Polska korzysta w ten sposób z mechanizmów stosowanych w innych państwach europejskich.

Diana Batko, wiceprezes Orlenu ds. logistyki i zakupów, zgodziła się co do znaczenia bezpieczeństwa, ale przestrzegała przed przeciwstawianiem krajowych i globalnych łańcuchów dostaw. – My po prostu będziemy nadal korzystać z globalnych łańcuchów dostaw – mówiła.

Polska może korzystać z technologii zagranicznych partnerów, wzmacniając obszary, w których krajowe firmy mają kompetencje. Pandemia i wojna pokazały jednak wartość odporności dostaw i szybkiego reagowania.

Jak mierzyć komponent krajowy

Renata Bielak, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) ds. statystyki gospodarczej, przedstawiła prace nad metodologią pomiaru krajowego komponentu. GUS, wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych i czterema grupami kapitałowymi – Orlenem, PGE, Tauronem i Eneą – prowadzi pilotaż w sektorze energetycznym. Rozpoczął się on w lipcu 2026 r. W kolejnym roku badanie ma objąć również inwestycje infrastrukturalne, cyfryzację, transport i obronność. Chodzi o ustalenie, jaka część środków na duże projekty pozostaje w polskiej gospodarce.

Wiceprezes GUS zaznaczała, że pomiar nie może ograniczać się tylko do wartości wydatków w kraju. Liczy się też wpływ inwestycji na kompetencje, konkurencyjność firm oraz udział krajowych przedsiębiorstw w zamówieniach.

– W komponencie krajowym chodzi nie tylko o to, ile wydamy środków w kraju, ale też ile zyskamy. Tak naprawdę to jest miara naszego sukcesu gospodarczego – powiedziała Renata Bielak. GUS chce analizować również udział małych i średnich przedsiębiorstw, korzystając m.in. z danych Urzędu Zamówień Publicznych.

Renata Bielak podkreśliła, że badanie obejmie również sektor prywatny, a raportowanie danych o krajowym komponencie będzie miało wyłącznie charakter statystyczny. – Tajemnica statystyczna będzie chronić wszystkie informacje – zapewniła.

Szeroka perspektywa

Łukasz Czopik, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zgodności i ciągłości działania operacyjnego, przedstawił podejście grupy do local contentu jako elementu procesu zakupowego, planowania inwestycji i zarządzania ciągłością działania. Celem jest, by inwestycje przyniosły nie tylko nowe sieci i elektrownie, ale również fabryki, projekty badawczo-rozwojowe, kompetencje i know-how, pozwalające rozwijać eksport.

Czopik zwracał uwagę na różnicę między krajowym pochodzeniem kapitału a rzeczywistym udziałem polskiej gospodarki w dostarczanym produkcie lub usłudze. Ponad 90 proc. wartości kontraktów Taurona przypada na podmioty o polskim kapitale, ale w głównym obszarze działalności grupy – dystrybucji – udział komponentu krajowego w zamawianych produktach i usługach wynosi niewiele ponad 50 proc. Rozbieżność pokazuje, jak ważne jest rzetelne mierzenie local contentu i jednolita metodologia, nad którą pracuje GUS.

Drugim warunkiem rozwoju krajowych dostawców jest długofalowy i przewidywalny plan inwestycyjny. Przedsiębiorca, który chce zainwestować w Polsce, musi wiedzieć, jakie projekty będą realizowane, w jakiej technologii i w jakim terminie. Fabryki i kompetencji nie da się zbudować pod pojedynczy przetarg. Firmy potrzebują perspektywy, by przygotować produkcję i podjąć decyzje inwestycyjne.

Wiceprezes Taurona wskazywał również na sposób konstruowania umów. Zbyt wysokie wymagania dotyczące gwarancji, kar umownych czy zabezpieczeń mogą wykluczać mniejsze podmioty, nawet jeśli mają odpowiednie kompetencje. Tauron stara się więc równoważyć interes zamawiającego z możliwościami wykonawców, m.in. przez bardziej adekwatne warunki gwarancji i płatności zaliczkowe. Ma to ułatwić udział mniejszym polskim przedsiębiorstwom.

Ważne jest przy tym, by nie utożsamiać local contentu wyłącznie z polskim adresem firmy czy kapitałem. Dla Taurona liczy się to, czy produkt został zaprojektowany przez polskich inżynierów i wyprodukowany w kraju, a także czy można go serwisować z wykorzystaniem dostępnych na miejscu części.

– Krótko mówiąc: uważamy, że local content to nie protekcjonizm, lecz inkubacja – stwierdził Łukasz Czopik. Chodzi o stworzenie warunków, w których niewielki dostawca może stopniowo stać się podwykonawcą, producentem, a w końcu eksporterem. Nie chodzi o automatyczne premiowanie krajowego pochodzenia, lecz o uczciwą konkurencję.

Główne wyzwania

Uczestnicy dyskusji wskazywali, że jednym z najpoważniejszych wyzwań będzie dostępność inżynierów i wykwalifikowanych pracowników.

Piotr Dziubałtowski mówił, że partnerzy zagraniczni są gotowi rozważać uruchamianie w Polsce biur projektowych, ale oczekują, że znajdą odpowiednie kadry. Bez przygotowania zaplecza ludzkiego szansa związana z local contentem może zamienić się w ryzyko dla krajowych firm. Przywołał też szacunki analityków Pekao, według których wzrost udziału local contentu o 10 proc. w całej gospodarce mógłby przełożyć się na wzrost PKB o 3,5–3,6 proc.

Ilona Deręgowska wskazywała, że celem powinno być wejście krajowych firm do grona głównych wykonawców strategicznych projektów. Wymaga to jednak rozwoju kompetencji, nakładów na badania i rozwój oraz oceny, czy przedsiębiorstwa są w stanie dostarczyć produkt o wymaganej jakości i w odpowiednim budżecie. Sama preferencja dla krajowego dostawcy nie zastąpi konkurencyjności.

Diana Batko wskazywała na skalę zakupów i inwestycji Orlenu: grupa współpracuje z ponad 250 tys. firm, a jej plan inwestycyjny do 2035 r. wynosi 350–380 mld zł. Tak duże przedsięwzięcia nie powinny kumulować się w krótkim czasie. Potrzebny jest przewidywalny harmonogram, by rynek mógł przygotować moce produkcyjne i kadry. Orlen wydaje rocznie też ok. 5 mld zł na surowce do produkcji biopaliw, współpracując z polskimi rolnikami i prowadząc badania nad alternatywami dla rzepaku.

W pracach remontowych Orlenu udział krajowego komponentu sięga 90 proc. W przypadku morskiej farmy wiatrowej Baltic Power szacowany udział local contentu w całym cyklu życia projektu to ok. 21 proc. Batko podkreślała, że należy uwzględniać nie tylko etap budowy, lecz także serwis, utrzymanie i obsługę instalacji. Zwracała również uwagę na potrzebę stosowania kryteriów pozacenowych, takich jak szybkość reakcji, dostępność serwisu i kompetencje kadry. Najniższa cena nie zawsze oznacza najkorzystniejszą ofertę.

Potrzebne stabilne zasady

Pod koniec debaty Piotr Dziubałtowski mówił, że Polska jest w wyjątkowym momencie transformacji inwestycyjnej. Jako przykład wskazał Baltic Towers i fabrykę wież dla morskich farm wiatrowych, która powstała na terenie Stoczni Gdańskiej i dostarcza konstrukcje dla projektów w całej Europie. Zwracał uwagę na rolę instytucji finansowych i publicznych, zapewniających finansowanie, gwarancje i ubezpieczenia, dzięki którym krajowe firmy mogą rozwijać się także za granicą.

Łukasz Czopik nawiązał do tematu trudności związanych z wdrażaniem nowych zasad zamówień. Tauron wygrywa postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, dotyczące stosowania kryteriów local content, ale spory oznaczają opóźnienia i miesiące, w których środki nie trafiają do gospodarki. – To jest pyrrusowe zwycięstwo – ocenił.

Potrzebna jest utrwalona praktyka i większa świadomość uczestników rynku. Jednocześnie krajowy komponent nie może być premiowany tylko dlatego, że firma ma polską flagę. Muszą za nim stać technologia, potencjał i perspektywa rozwoju. Tauron wypracowuje zasady we współpracy z organizacjami branżowymi, pracodawcami i kontrahentami, także na podstawie uwag firm, które nie wygrały postępowań.

Przedstawiciel Taurona zaznaczył, że local content może oznaczać wyższą cenę, ale należy to zestawić z potencjalnym kosztem braku bezpiecznego łańcucha dostaw. Doświadczenie pokazuje, że taki mechanizm zaczyna działać, jednak takie kraje, jak Norwegia, Niemcy czy Holandia, rozwijały podobne praktyki przez lata.

– Bezpieczny łańcuch dostaw może kosztować więcej, ale pamiętajmy, że brak tego bezpiecznego łańcucha dostaw może być jeszcze droższy – podsumował Łukasz Czopik.

Partner relacji: Tauron Polska Energia