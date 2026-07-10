W piątek Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisało umowę z Głównym Urzędem Statystycznym na rozpoczęcie pilotażowego programu mierzenia local content w polskiej gospodarce.

– Zaczynamy od przyszłego tygodnia. Struktura badania pilotażowego jest bardzo prosta – zaczynamy od spółek Skarbu Państwa z sektora energetycznego. Ustaliliśmy dolny próg projektów, które będziemy badali, na 50 mln zł – poinformował prezes GUS, Marek Cierpiał-Wolan.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun dodał, że local content ma dotyczyć nie tylko spółek publicznych, ale „zaczynamy od spółek Skarbu Państwa, bo w naturalny sposób mamy na nie wpływ”.

Doprecyzował, że badaniem objęte będą: PGE, Tauron, Enea i Orlen.

– Te spółki są zaangażowane w największe projekty energetyczne w Polsce, w tym w offshore – wyjaśnił Balczun.

Czytaj więcej

Wiatraki z Bałtyku zaczynają zasilać Polskę. To przełom dla cen energii
OZE
Pierwszy prąd z Bałtyku już w sieci. Polskie morskie wiatraki zaczęły działać

Inicjatywa ponad podziałami partyjnymi

Szef MAP dodał, że znaczenie nowej doktryny gospodarczej wykracza już poza pierwotne założenia.

– To bardzo ważny moment, bo pokazuje, że konsekwentnie wdrażamy i realizujemy program local content. Gdy zgłaszaliśmy ten program na listę priorytetów rządu, to nie doszacowaliśmy, jak wielką wartością ta inicjatywa się stanie – wskazał.

Czytaj więcej

Uroczyste podpisanie deklaracji. Od lewej: Grzegorz Lot, prezes Tauronu, Ireneusz Fąfara, prezes Orl
Wydarzenia Gospodarcze
Spółki energetyczne wesprą odbudowę

– Inicjatywa local content stała się jednym z podstawowych elementów polityki gospodarczej państwa. To projekt ponad podziałami politycznymi – dodał.


Repolonizacja gospodarki to jeden z elementów polityki gospodarczej zaproponowanej przez rząd Donalda Tuska. W założeniu ma przyczynić się do zwiększania udziału polskich produktów i usług w łańcuchach dostaw.

Pilotaż skalibruje założenia projektu

Prezes GUS poinformował, że projekt pilotażowy służy „skalibrowaniu” założeń, tak by jakość finalnych pomiarów była jak najlepsza. Badanie ma mierzyć stopień wykorzystania polskich podwykonawców i dostawców w projektach finansowych z pieniędzy publicznych.

Czytaj więcej:

Cyfrowy filtr na big techy. Polski biznes chce testu suwerenności
Raporty ekonomiczne Cyfrowy filtr na big techy. Polski biznes chce testu suwerenności

Pro

– Jeżeli okaże się, że założenia są niewystarczające, to w badaniu właściwym zmienimy strategię – zastrzegł.

Pełne badanie GUS ma wystartować w 2027 r. i obejmie nie tylko sektor energetyczny, ale też m.in. infrastrukturalny, transportowy i zbrojeniowy. GUS nie wyklucza, że finalnie badaniem objęte będą nie tylko spółki Skarbu Państwa, ale też prywatne.

Pierwsze wyniki pilotażu mają być ogłoszone w styczniu 2027 r.