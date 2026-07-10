Apel ministra ukazał się w nagraniu, które opublikował w piątek na platformie X. Żurek poinformował na nim, że w piątek spotkał się „z przedstawicielami młodych prawników, którzy świetnie zdali egzamin sędziowski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury”, a teraz czekają na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego.

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- Bez tego nie mogą rozpocząć pracy w sądach. Wielu z nich wynajęło już mieszkania w miejscowościach, gdzie są te sądy, które wybrali. To duża grupa, ponad 200 osób. Gdyby wszyscy zasiedli już za stołem sędziowskim miesięcznie mielibyśmy wydanych – uwaga – 10,5 tysiąca wyroków – wyliczał szef MS.

Według niego ci „młodzi, świetni prawnicy ratują system”. Dlatego zaapelował do Kancelarii Prezydenta o jak najszybsze zaproszenie ich do Pałacu Prezydenckiego.

Waldemar Żurek: To naprawdę wstyd dla państwa polskiego

Według Żurka to bardzo ważne dla wszystkich obywateli, „żeby ci młodzi ludzie mogli orzekać”. – Wiemy, jakie są przewlekłości w sądach, więc oni będą wspomagać ten system. To naprawdę wstyd dla państwa polskiego, że ci młodzi ludzie, żeby mieć ubezpieczenie, muszą rejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotni – zauważył minister. Podkreślił również, że tym prawnikom nie przysługuje już stypendium, „a chcą pracować dla Rzeczpospolitej, dlatego musimy im pomóc”.

Na mocy art. 179 Konstytucji, sędziowie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych czy Sądu Najwyższego powoływani są przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas nieoznaczony.

Zgodnie z art. 44a ustawy o KRS, Rada przedkłada prezydentowi uchwałę zawierającą wniosek o powołanie do pełnienia urzędu sędziego wraz z uzasadnieniem i informacją o pozostałych kandydatach na stanowisko sędziowskie wraz z oceną wszystkich kandydatów.

Decyzję o powołaniu prezydent podejmuje w formie postanowienia, a indywidualne akty nominacyjne sędziowie odbierają z rąk prezydenta i składają na jego ręce ślubowanie.