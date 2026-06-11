Siedziba Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)
Egzaminy na aplikacje sędziowską i prokuratorską odbędą się w dwóch etapach – w październiku i listopadzie 2026 roku. Dokładne terminy ogłosił Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a wraz z nimi wskazał terminy przyjmowania zgłoszeń oraz tegoroczną wysokość opłaty.
Jak czytamy w komunikacie Dyrektora KSSiP, pierwszy etap konkursu na aplikację sędziowską oraz aplikację prokuratorską odbędzie się 29 października 2026 roku. Wtedy kandydaci na aplikantów sędziowskich i prokuratorskich rozwiążą test sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa.
(źródło: Komunikat nr 19/2026 Dyrektora KSSiP)
Z kolei drugi etap egzaminu, polegający na pracy pisemnej, odbędzie się 18 listopada 2026 roku. Sprawdzone zostaną w nim umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych do zakresów właściwych norm prawnych.
(źródło: Komunikat nr 19/2026 Dyrektora KSSiP)
Zgłoszeń do wzięcia udziału w egzaminie kandydaci będą mogli dokonywać w terminie od 3 września 2026 roku (godz. 13:00) do 24 września 2026 roku (godz. 13:00) za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Zgłoszenie kandydata, który chce przystąpić do konkursu do KSSiP, powinno zawierać:
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Opłata za przystąpienie do egzaminu zgodnie z przepisami wynosić powinna maksymalnie połowę wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. maksymalnie 2403 zł. Dokładnie tyle zapłacą tegoroczni kandydaci do KSSiP. Ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego, jest to o 70 zł więcej niż w zeszłym roku.
Jest to połowa najniższego miesięcznego wynagrodzenia w 2026 roku.
Kandydat, który wniósł opłatę, ale zdecydował się zrezygnować z udziału w konkursie, może złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Jeżeli zostanie ono złożone do 8 października 2026 roku (tj. nie później niż 21 dni przed terminem pierwszego etapu), na wniosek kandydata Dyrektor KSSiP zwróci mu 2/3 wniesionej opłaty.
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Wysokość opłaty – niezależna od tego, czy kandydat przejdzie do drugiego etapu konkursu – stanowi źródło kontrowersji, na co wielokrotnie wskazywał Rzecznik Praw Obywatelskich.
– Opłata za egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury jest uiszczana w tej samej wysokości – niezależnie w ilu częściach egzaminu kandydat wziął udział. Choć zdecydowana większość kandydatów nie przechodzi do drugiego etapu, wszyscy ponoszą opłatę w pełnej wysokości – argumentował RPO Marcin Wiącek.
Szczegółowe informacje dot. terminów i opłat za egzaminy dostępne w komunikatach Dyrektora KSSiP
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