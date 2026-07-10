Centralna e-rejestracja jest stopniowo rozszerzana, a docelowo objąć ma wszystkie konsultacje specjalistyczne finansowane przez NFZ.

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Od 1 sierpnia kolejne zmiany w centralnej e-rejestracji

Już od 1 sierpnia 2026 r. za pośrednictwem centralnej e-rejestracji pacjenci będą mogli zapisać się na pierwszą wizytę u następujących specjalistów:

angiologa lub chirurga naczyniowego,

lekarza chorób zakaźnych,

endokrynologa,

lekarza chorób wątroby,

lekarza chorób układu odpornościowego,

nefrologa,

neonatologa,

lekarza chorób płuc.

Centralna e-rejestracja: Co się zmieniło od 1 lipca?

Obecnie za pośrednictwem centralnej e-rejestracji można umówić się na:

mammografię;

test HPV HR, który zastępuje klasyczną cytologię;

pierwszą wizytę u kardiologa.

Ważne zmiany w systemie nastąpiły 1 lipca. Od tego dnia placówki oferujące wspomniane wyżej świadczenia mają obowiązek ich umawiania za pośrednictwem centralnej e-rejestracji. W przeciwnym wypadku Narodowy Fundusz Zdrowia nie sfinansuje zrealizowanych świadczeń.

Czym jest centralna e-rejestracja?

Centralna e-rejestracja działa od 1 stycznia 2026 r. Umożliwia zapisywanie się online na badania i wizyty u specjalistów.

System ma na celu poprawę dostępności świadczeń i ułatwienie rejestracji. Dzięki niemu pacjenci mają dostęp do ogólnopolskiej bazy wolnych terminów oraz mogą łatwo zmieniać terminy wizyt lub je odwoływać. System wysyła im również przypomnienia SMS lub e-mail o wizytach.

W centralnej e-rejestracji działa również usługa „poczekalni”. Zapisuje ona pacjenta automatycznie na wizytę, jeśli tylko pojawi się wolny termin, który spełnia jego oczekiwania.

Pacjenci mogą korzystać z systemu na dwa sposoby:

online – za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub aplikacji mojeIKP,

tradycyjnie – telefonicznie lub osobiście w placówce, która zapisuje pacjentów w systemie w ich imieniu.

Centralna e-rejestracja a pakiet zmian w ochronie zdrowia

Centralna e-rejestracja ma być jednym z elementów pakietu zmian w ochronie zdrowia przedstawionym 8 lipca przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę.

„Jednym z najważniejszych elementów pakietu jest przyspieszenie wdrażania nowych narzędzi cyfrowych, które zwiększą bezpieczeństwo pacjentów, ograniczą ryzyko nadużyć i zapewnią transparentny dostęp do świadczeń. Centralna e-rejestracja obejmie wszystkie 39 specjalizacji do końca 2027 roku, i to w dwukrotnie krótszym czasie niż planowano” – czytamy w specjalnym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.