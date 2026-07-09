Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze, wynika, że jeden z lekarzy zatrudnionych w placówce miał w 2024 roku wykazać łącznie 11 577 godzin pracy i wystawić faktury na blisko 1,8 mln zł. W niektórych miesiącach rozliczał ponad tysiąc godzin, choć kalendarzowo miesiąc liczy ich maksymalnie 744. Sprawę bada prokuratura.

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Nowe władze szpitala zaczęły sprawdzać rozliczenia

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Sprawa zaczęła wychodzić na jaw po zmianach we władzach powiatu braniewskiego i szpitala. Po wyborach samorządowych w 2024 roku nowy zarząd oraz rada powiatu zaczęły analizować sytuację Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie. Jak relacjonują przedstawiciele starostwa, początkowo wątpliwości wzbudziła lakoniczna dokumentacja dotycząca funkcjonowania spółki, a kolejne kontrole ujawniały następne niejasności.

Przełom nastąpił na początku 2025 roku, gdy nowy zarząd placówki zaczął weryfikować rozliczenia części lekarzy. Wtedy, jak twierdzą obecne władze szpitala, ujawniono skalę nieprawidłowości związaną z pracą jednego z medyków.

Ponad tysiąc godzin miesięcznie i dyżury w kilku miejscach jednocześnie

Z ustaleń nowych władz szpitala wynika, że lekarz w niektórych miesiącach miał wykazywać ponad 1000 godzin pracy. W dokumentach pojawiały się także doby obejmujące 48, 62, a nawet 72 godziny pracy. Według przedstawicieli placówki medyk miał jednocześnie rozliczać dyżury w karetce, na oddziale chirurgii oraz w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nowe kierownictwo szpitala podkreśla, że taki model rozliczeń budzi poważne wątpliwości nie tylko finansowe, ale również dotyczące bezpieczeństwa pacjentów. Zabezpieczona dokumentacja ma wskazywać, że w całym 2024 roku lekarz wykazał 11 577 godzin pracy, mimo że cały rok liczył ich niespełna 8,8 tysiąca.

Blisko 1,8 mln zł w rok. Lekarz sam układał grafiki, potem odszedł z pracy

Według władz Powiatowego Centrum Medycznego z wystawionych przez lekarza faktur miała wynikać kwota 1 772 879,50 zł za sam 2024 rok. Jednocześnie obecne kierownictwo zastrzega, że ostateczna ocena tego, ile godzin zostało faktycznie przepracowanych i czy rozliczenia były zgodne z prawem, należy do organów ścigania i biegłych.

Władze szpitala wskazują również, że lekarz miał otrzymywać dodatkowe świadczenia, dla których – ich zdaniem – nie ma wystarczającego uzasadnienia w dokumentacji. Według ostrożnych wyliczeń przedstawionych przez nowe kierownictwo placówki, w ciągu trzech lat działalność i rozliczenia tego jednego lekarza mogły narazić szpital na stratę sięgającą 3,8 mln zł.

Jak wynika z informacji przekazywanych przez nowe władze placówki, lekarz pełnił jednocześnie funkcję dyrektora ds. lecznictwa i sam miał wpływ na układanie grafików dyżurowych. Gdy nowe kierownictwo zaczęło blokować podwójne dyżury i wprowadzać zmiany w organizacji pracy, medyk miał złożyć wypowiedzenie. Ostatnią fakturę wystawił w lipcu 2025 roku.

Jest zawiadomienie do prokuratury. Śledztwo trwa

Po ujawnieniu nieprawidłowości nowa rada nadzorcza i zgromadzenie wspólników szpitala złożyły zawiadomienie do prokuratury o możliwości działania na szkodę placówki. Prokuratura Rejonowa w Elblągu wszczęła śledztwo 2 marca 2026 roku. Postępowanie jest w toku, a na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledczy zapowiadają m.in. pozyskanie opinii z zakresu rachunkowości i księgowości.

Starostwo i nowe władze szpitala przekonują, że po wykryciu nieprawidłowości sytuacja finansowa placówki wyraźnie się poprawiła. Według ich deklaracji po uszczelnieniu systemu rozliczeń i zmianie zarządu szpital zakończył 2025 rok z zyskiem na poziomie około 2,5 mln zł, bez dodatkowego wsparcia finansowego z powiatu. W ocenie obecnych władz ma to pokazywać skalę wcześniejszych problemów z nadzorem nad wydatkami i organizacją pracy.