Bohaterem „Il ritorno d’Ulisse in patria” jest, jak wiadomo, bohater wojny trojańskiej. Czterysta lat temu długą i pełną niebezpieczeństw tułaczkę Ulissesa spod Troi do Itaki przedstawił kompozytor Claudio Monteverdi, który stał się ojcem opery.

Reklama Reklama

„Powrót Ulissesa do ojczyzny” w Polskiej Operze Królewskiej: bohater w dwóch postaciach

By dotrzeć do rodzinnego domu, Ulisses musiał pokonać przeciwników ludzkich i boskich. W przedstawieniu Polskiej Opery Królewskiej Ulisses nie ma jednak nic z antycznego herosa. Jego długie, na wpół śpiewne kwestie Karol Kozłowski wspaniale interpretuje, napełniając je przejmującymi emocjami mężczyzny, który decyzją bogów (albo szczęśliwego losu) uciekł śmierci ze szpitalnego łóżka i chce wrócić do rodziny jak tysiące bezimiennych bohaterów współczesnych wojen. Reżyser Robert Bondara dokonał przy tym znaczącego zabiegu. Rozdwoił postać Ulissesa, dodając mu drugie wcielenie – wyniszczonego, poruszającego się na wózku starca (tancerz Karol Urbański).

Il ritorno d'Ulisse in patria, Polska Opera Królewska „Il ritorno d'Ulisse in patria”, Polska Opera Królewska Foto: Karpati&Zarewicz

Posągowa jest za to w spektaklu czekająca na męża Penelopa, której niewzruszoną wierność wzmacnia mocnym głosem Aneta Łukaszewicz. Ale szczęśliwe w zakończeniu opery spotkanie małżonków Robert Bondara obdarza tym razem znaczącym znakiem zapytania, co jest dzisiejszym doświadczeniem mężczyzn powracających z wojen. Penelopa będzie musiała nauczyć się na nowo żyć z mężem zmagającym się z traumą. Relacje trzeba też odbudować z synem Telemachem, subtelnie nakreślonym przez Kacpra Szelążka, który podczas nieobecności ojca z dziecka stał się mężczyzną.

„Czarodziejska góra” Pawła Mykietyna w Nowym Teatrze: powieść Manna z wojną w tle

Cztery wieki po Monteverdim na kanwie powieści Tomasza Manna Paweł Mykietyn skomponował „Czarodziejską górę”. Po kultowej prapremierze z 2015 r. sięgnął po nią teraz Nowy Teatr przy wsparciu zwłaszcza Opery Narodowej i przedstawił w tej samej, zmienionej tylko detalami, inscenizacji Andrzeja Chyry.

W 2026 r. „Czarodziejska góra” niesie jednak inne znaczenia niż w chwili wydania książki i inne niż po premierze 11 lat temu. W tle powieści Manna pojawia się echo nadciągającej wojny światowej. Dziś inaczej postrzegamy pełnego optymizmu młodego Joachima (Szymon Raczkowski), który zakłada mundur i wraca potem, by umrzeć. A wielokulturowe towarzystwa górskiego uzdrowiska z powieści to przecież współczesna Europa i zupełnie inaczej wybija się w nim Rosjanka Kławdia (Emilia Rabczak) z arią o ludziach ze Wschodu, którzy „mają tyle siły w delikatnych łapach”.

Czarodziejska góra, Nowy Teatr „Czarodziejska góra”, Nowy Teatr Foto: Maurycy Stankiewicz

Późniejsze relacje Kławdii z mężczyznami są zaś dyktowane nie tyle chęcią erotycznych podbojów, ile stanowią pokaz siły. Tak jest w jej stosunku do Peeperkorna (brawurowy Damian Wilma) czy do upokorzonego przez nią Hansa Castorpa, którego portret psychiczny ciekawie rozbudował Paweł Trojak.

W finałowych ciemnościach kompozytor atakuje widzów kaskadą elektronicznych dźwięków, wyraziście kojarzących się dziś z wojną. A mroczna scenografia Mirosława Bałki przechowana od 2015 r., która jest właściwie niezwykłą instalacją przestrzenną, przypomina schron. A jeśli nawet nie wszyscy tak ją postrzegają, to znakomicie obrazuje klaustrofobiczną przestrzeń, z której dla bohaterów jedynym wyjściem jest śmierć, przed którą bezradnie się bronią.

„Salome” Clausa Gutha w Operze Narodowej: pałac Heroda bez wyjścia

Nie ma też szans, by wyrwać się z pałacu Heroda, który w „Salome” Richarda Straussa w Operze Narodowej zamienił się w monumentalną rezydencję w stylu wiktoriańskim. Nie ma też atmosfery – jak w oryginale – upalnej nocy pobudzającej zmysły. Elegancja i przepych niepokojąco przytłaczają, a słynny Claus Guth, który po raz pierwszy reżyseruje w Polsce, z mistrzowską precyzją pokazuje, co kryją wnętrza pałacu i co kryją dusze jego mieszkańców.

Salome, Opera Narodowa „Salome”, Opera Narodowa na pierwszym planie Monika Radecka Foto: Krzysztof Bieliński

Biblijna opowieść o Salome, która zażądała głowy proroka Jochanaana, nabrała cech uniwersalnych. To niby nic nowego we współczesnym teatrze, ale mało kto potrafi dorównać Guthowi w konsekwentnym prowadzeniu akcji w najdrobniejszych jej detalach. Opowieść o moralności, religii i władzy ma tu ludzki wymiar. A zło nie jest ukryte jak w biblijnej przypowieści w cysternie czy też pod ziemią, tylko znajduje się za ścianą, w pomieszczeniu obok, gdzie trzymany jest Jochanaan, ale i krążą duchy małych dziewczynek.

W tym przedstawieniu nikt nie jest czysty. Herod to wiadomo, a niemiecki tenor Gerhard Siegel wspaniale potrafi oddać jego wyuzdanie, perwersję, okrucieństwo, ale też niepewność i lęki. A czy można zaufać Jochananowi, wyznawcy nowej wiary i moralnej odnowy, skoro w tym celu żąda przede wszystkim zemsty? Jochaanan Tomasza Koniecznego przytłacza i poraża, dominuje wręcz, ale jest w nim coś niebezpiecznego, groźnego.

Salome, Opera Narodowa Gerhard Siegel (Heroid), „Salome”, Opera Narodowa Foto: Krzysztof Bieliński

Najbardziej skomplikowaną postacią jest Salome. Monika Radecka, właściwie operowa debiutantka, pokazuje tak, jak nie mogą uczynić dojrzałe śpiewaczki. Jej Salome to rozkapryszona dziewczynka, w której budzi się kobieta. Ten spektakl przedstawia moment, w którym rozwija się jej samoświadomość, kiedy Salome się radykalizuje i to ona, a nie Jochanaan burzy zastany świat, nie zważając na cenę, jaką zapłaci. Monika Radecka potrafi to pokazać, wokalnie w jej interpretacji są piękne momenty, ale też i śpiewanie na granicy możliwości. Warto czekać na kolejną Salome, gdy jej głos dojrzeje.

Monteverdi, Mykietyn, Strauss: trzy epoki opery, jeden cel kompozytorski

Te opery pokazane w miniony weekend dzielą cztery wieki, inna jest ich muzyka, ale wspólny cel kompozytorski. W zachowanym manuskrypcie swego dzieła Monteverdi nie zapisał, jakich i w których scenach, używa instrumentów. Sporo zatem musiał w Polskiej Operze Kameralnej napracować się Krzysztof Garstka, ale przyjemność sprawia słuchanie gry Capelli Regia Polona i tego, z jaką czułością prowadzi on śpiewaków, by wypadli jak najlepiej.

Paweł Mykietyn w „Czarodziejskiej górze” w ogóle nie użył tradycyjnych instrumentów, całą muzykę zapisał w komputerach. Dyrygent Adam Banaszak wydaje się więc zbędny, ale musi być czujny, by kierować śpiewającymi bohaterami, tym bardziej, że w tej kombinacji precyzyjnie wygenerowanych dźwięków, naturalny głos ludzki – jak u Monteverdiego – pełni kluczową rolę.

W przeciwieństwie do nich obu Richard Strauss w „Salome” to mistrz symfonicznego rozmachu, orkiestra co chwila wybucha, zagarniając słuchaczy, by potem przycichnąć i ukazać piękne detale brzmieniowe. Yoel Gamzou z orkiestrą Opery Narodowej tak właśnie ją interpretował, choć momentami wydawało się, że sam ulega sile jej emocji (a może i scenicznych obrazów Clausa Gutha) i przez to nieco zagłuszał solistów.

Trzy opery, trzy epoki, trzy opowieści, ale świat ciągle ten sam.