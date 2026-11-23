Salome, Opera Narodowa
Monika Radecka (Salome) i Tomasz Konieczny (Jochanaan), „Salome”, Opera Narodowa
Bohaterem „Il ritorno d’Ulisse in patria” jest, jak wiadomo, bohater wojny trojańskiej. Czterysta lat temu długą i pełną niebezpieczeństw tułaczkę Ulissesa spod Troi do Itaki przedstawił kompozytor Claudio Monteverdi, który stał się ojcem opery.
By dotrzeć do rodzinnego domu, Ulisses musiał pokonać przeciwników ludzkich i boskich. W przedstawieniu Polskiej Opery Królewskiej Ulisses nie ma jednak nic z antycznego herosa. Jego długie, na wpół śpiewne kwestie Karol Kozłowski wspaniale interpretuje, napełniając je przejmującymi emocjami mężczyzny, który decyzją bogów (albo szczęśliwego losu) uciekł śmierci ze szpitalnego łóżka i chce wrócić do rodziny jak tysiące bezimiennych bohaterów współczesnych wojen. Reżyser Robert Bondara dokonał przy tym znaczącego zabiegu. Rozdwoił postać Ulissesa, dodając mu drugie wcielenie – wyniszczonego, poruszającego się na wózku starca (tancerz Karol Urbański).
Il ritorno d'Ulisse in patria, Polska Opera Królewska
„Il ritorno d'Ulisse in patria”, Polska Opera Królewska
Posągowa jest za to w spektaklu czekająca na męża Penelopa, której niewzruszoną wierność wzmacnia mocnym głosem Aneta Łukaszewicz. Ale szczęśliwe w zakończeniu opery spotkanie małżonków Robert Bondara obdarza tym razem znaczącym znakiem zapytania, co jest dzisiejszym doświadczeniem mężczyzn powracających z wojen. Penelopa będzie musiała nauczyć się na nowo żyć z mężem zmagającym się z traumą. Relacje trzeba też odbudować z synem Telemachem, subtelnie nakreślonym przez Kacpra Szelążka, który podczas nieobecności ojca z dziecka stał się mężczyzną.
Cztery wieki po Monteverdim na kanwie powieści Tomasza Manna Paweł Mykietyn skomponował „Czarodziejską górę”. Po kultowej prapremierze z 2015 r. sięgnął po nią teraz Nowy Teatr przy wsparciu zwłaszcza Opery Narodowej i przedstawił w tej samej, zmienionej tylko detalami, inscenizacji Andrzeja Chyry.
W 2026 r. „Czarodziejska góra” niesie jednak inne znaczenia niż w chwili wydania książki i inne niż po premierze 11 lat temu. W tle powieści Manna pojawia się echo nadciągającej wojny światowej. Dziś inaczej postrzegamy pełnego optymizmu młodego Joachima (Szymon Raczkowski), który zakłada mundur i wraca potem, by umrzeć. A wielokulturowe towarzystwa górskiego uzdrowiska z powieści to przecież współczesna Europa i zupełnie inaczej wybija się w nim Rosjanka Kławdia (Emilia Rabczak) z arią o ludziach ze Wschodu, którzy „mają tyle siły w delikatnych łapach”.
Czarodziejska góra, Nowy Teatr
„Czarodziejska góra”, Nowy Teatr
Późniejsze relacje Kławdii z mężczyznami są zaś dyktowane nie tyle chęcią erotycznych podbojów, ile stanowią pokaz siły. Tak jest w jej stosunku do Peeperkorna (brawurowy Damian Wilma) czy do upokorzonego przez nią Hansa Castorpa, którego portret psychiczny ciekawie rozbudował Paweł Trojak.
W finałowych ciemnościach kompozytor atakuje widzów kaskadą elektronicznych dźwięków, wyraziście kojarzących się dziś z wojną. A mroczna scenografia Mirosława Bałki przechowana od 2015 r., która jest właściwie niezwykłą instalacją przestrzenną, przypomina schron. A jeśli nawet nie wszyscy tak ją postrzegają, to znakomicie obrazuje klaustrofobiczną przestrzeń, z której dla bohaterów jedynym wyjściem jest śmierć, przed którą bezradnie się bronią.
Nie ma też szans, by wyrwać się z pałacu Heroda, który w „Salome” Richarda Straussa w Operze Narodowej zamienił się w monumentalną rezydencję w stylu wiktoriańskim. Nie ma też atmosfery – jak w oryginale – upalnej nocy pobudzającej zmysły. Elegancja i przepych niepokojąco przytłaczają, a słynny Claus Guth, który po raz pierwszy reżyseruje w Polsce, z mistrzowską precyzją pokazuje, co kryją wnętrza pałacu i co kryją dusze jego mieszkańców.
Salome, Opera Narodowa
„Salome”, Opera Narodowa na pierwszym planie Monika Radecka
Biblijna opowieść o Salome, która zażądała głowy proroka Jochanaana, nabrała cech uniwersalnych. To niby nic nowego we współczesnym teatrze, ale mało kto potrafi dorównać Guthowi w konsekwentnym prowadzeniu akcji w najdrobniejszych jej detalach. Opowieść o moralności, religii i władzy ma tu ludzki wymiar. A zło nie jest ukryte jak w biblijnej przypowieści w cysternie czy też pod ziemią, tylko znajduje się za ścianą, w pomieszczeniu obok, gdzie trzymany jest Jochanaan, ale i krążą duchy małych dziewczynek.
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W tym przedstawieniu nikt nie jest czysty. Herod to wiadomo, a niemiecki tenor Gerhard Siegel wspaniale potrafi oddać jego wyuzdanie, perwersję, okrucieństwo, ale też niepewność i lęki. A czy można zaufać Jochananowi, wyznawcy nowej wiary i moralnej odnowy, skoro w tym celu żąda przede wszystkim zemsty? Jochaanan Tomasza Koniecznego przytłacza i poraża, dominuje wręcz, ale jest w nim coś niebezpiecznego, groźnego.
Salome, Opera Narodowa
Gerhard Siegel (Heroid), „Salome”, Opera Narodowa
Najbardziej skomplikowaną postacią jest Salome. Monika Radecka, właściwie operowa debiutantka, pokazuje tak, jak nie mogą uczynić dojrzałe śpiewaczki. Jej Salome to rozkapryszona dziewczynka, w której budzi się kobieta. Ten spektakl przedstawia moment, w którym rozwija się jej samoświadomość, kiedy Salome się radykalizuje i to ona, a nie Jochanaan burzy zastany świat, nie zważając na cenę, jaką zapłaci. Monika Radecka potrafi to pokazać, wokalnie w jej interpretacji są piękne momenty, ale też i śpiewanie na granicy możliwości. Warto czekać na kolejną Salome, gdy jej głos dojrzeje.
Te opery pokazane w miniony weekend dzielą cztery wieki, inna jest ich muzyka, ale wspólny cel kompozytorski. W zachowanym manuskrypcie swego dzieła Monteverdi nie zapisał, jakich i w których scenach, używa instrumentów. Sporo zatem musiał w Polskiej Operze Kameralnej napracować się Krzysztof Garstka, ale przyjemność sprawia słuchanie gry Capelli Regia Polona i tego, z jaką czułością prowadzi on śpiewaków, by wypadli jak najlepiej.
Paweł Mykietyn w „Czarodziejskiej górze” w ogóle nie użył tradycyjnych instrumentów, całą muzykę zapisał w komputerach. Dyrygent Adam Banaszak wydaje się więc zbędny, ale musi być czujny, by kierować śpiewającymi bohaterami, tym bardziej, że w tej kombinacji precyzyjnie wygenerowanych dźwięków, naturalny głos ludzki – jak u Monteverdiego – pełni kluczową rolę.
W przeciwieństwie do nich obu Richard Strauss w „Salome” to mistrz symfonicznego rozmachu, orkiestra co chwila wybucha, zagarniając słuchaczy, by potem przycichnąć i ukazać piękne detale brzmieniowe. Yoel Gamzou z orkiestrą Opery Narodowej tak właśnie ją interpretował, choć momentami wydawało się, że sam ulega sile jej emocji (a może i scenicznych obrazów Clausa Gutha) i przez to nieco zagłuszał solistów.
Trzy opery, trzy epoki, trzy opowieści, ale świat ciągle ten sam.
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