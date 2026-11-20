Na pytanie, kiedy zainteresował się operą, Claus Guth tak mi odpowiada: – Miałem 14 lat. Uległem fascynacji dzięki rodzicom, którzy często słuchali oper, szczególnie Wagnera. Tyle tylko, że nienawidziłem, kiedy śpiewacy zaczynali śpiewać, do mnie przemawiała sama muzyka bez słów. Potem zdecydowanie bardziej zainteresował mnie film i ciemny muzyczny underground. Dopiero kiedy zacząłem pracować jako asystent operatora i filmowaliśmy jeden ze spektakli wagnerowskich w Bayreuth, zrozumiałem, że opera to moja pasja, także ta śpiewająca. Dostrzegłem, że w gruncie rzeczy jest pokrewna sztuce filmowej, w której można tworzyć obrazy i historie oparte na ścieżce muzycznej. A przeczytawszy wywiad Davida Lyncha, pomyślałem, jak interesujące mogłoby być wykreowanie najpierw soundtracku, a potem wymyślanie do niego kolejnych scen.