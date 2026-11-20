Ministerstwo Cyfryzacji ostrzegło, że po doniesieniach o podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję podczas ataków na Ukrainę w mediach społecznościowych zaczęły krążyć nieprawdziwe informacje o tym incydencie. Jak wskazał resort, są to narracje znane z poprzednich podobnych zdarzeń. Dotyczą one przede wszystkim rzekomej nieskuteczności polskiej obrony powietrznej, odpowiedzialności Ukrainy za prowokację oraz oskarżeń, że polskie władze niepotrzebnie wzbudzają niepokój społeczny.

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Centrum Walki z Dezinformacją (CWD) zdecydowało o uruchomieniu nadzwyczajnego monitoringu przestrzeni informacyjnej. Jego celem jest identyfikowanie i analizowanie kampanii dezinformacyjnych, które pojawiają się w związku z incydentami dotyczącymi bezpieczeństwa państwa.

Deepfake'i i teorie spiskowe po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Ministerstwo odnotowało również fałszywe materiały wykorzystujące sztuczną inteligencję. Wśród nich znalazły się deepfake'i naśladujące i ośmieszające reakcje szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra Marcina Kierwińskiego. Ich przekaz ma podważać wiarygodność informacji przekazywanych przez przedstawicieli rządu.

Największą liczbę materiałów dezinformacyjnych odnotowano dotychczas w serwisie X. Podobne treści coraz częściej pojawiają się jednak również na TikToku i YouTubie.

W ich rozpowszechnianie angażują się konta, które już wcześniej publikowały przekazy antyukraińskie i antyrządowe. Powtarzalność wykorzystywanych argumentów wskazuje, że po kolejnych incydentach związanych z bezpieczeństwem polskiej przestrzeni powietrznej powracają te same schematy narracyjne.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że monitoring przestrzeni informacyjnej ma pozwolić na bieżące identyfikowanie takich przekazów i reagowanie na kampanie dezinformacyjne towarzyszące wydarzeniom związanym z bezpieczeństwem kraju.