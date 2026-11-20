Piotr Moczulski nie żyje
W 2024 r. uległ wypadkowi
Jak podaje „Fakt”, 42-latek zmarł w czwartek około godz. 22 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
— Stanęło mu serce — przekazał „Faktowi” jego brat, Tomasz. Podkreślił, że organizm mężczyzny był bardzo wymęczony po wypadku i dwóch latach pobytu w szpitalu na Filipinach.
Pogrzeb Piotra Moczulskiego zaplanowano na poniedziałek. Msza żałobna odbędzie się o godz. 12 w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Białymstoku.
Piotr Moczulski 18 kwietnia 2024 r. jechał przez dżunglę na Filipinach. Zderzył się czołowo z innym jednośladem. Polak doznał urazu głowy, obrzęku mózgu oraz licznych złamań.
Czytaj więcej
Ciężki wypadek zatrzymał go na Filipinach na ponad dwa lata. We wtorek Piotr Moczulski wrócił do Polski na pokładzie wojskowego Gulfstreama.
Lekarze w szpitalu w Cebu uratowali życie Polaka. Jego stan był jednak bardzo ciężki – mężczyzna był karmiony sondą i korzystał z tlenoterapii. Miał ograniczony kontakt z otoczeniem.
Pod koniec września 2026 r. Moczulski został przetransportowany specjalnym rządowym samolotem z Filipin do Polski. Trafił do szpitala w Białymstoku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas