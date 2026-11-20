Jak podaje „Fakt”, 42-latek zmarł w czwartek około godz. 22 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Reklama Reklama

— Stanęło mu serce — przekazał „Faktowi” jego brat, Tomasz. Podkreślił, że organizm mężczyzny był bardzo wymęczony po wypadku i dwóch latach pobytu w szpitalu na Filipinach.

Pogrzeb Piotra Moczulskiego zaplanowano na poniedziałek. Msza żałobna odbędzie się o godz. 12 w Kościele pw. Jana Chrzciciela w Białymstoku.

Wypadek na Filipinach

Piotr Moczulski 18 kwietnia 2024 r. jechał przez dżunglę na Filipinach. Zderzył się czołowo z innym jednośladem. Polak doznał urazu głowy, obrzęku mózgu oraz licznych złamań.

Lekarze w szpitalu w Cebu uratowali życie Polaka. Jego stan był jednak bardzo ciężki – mężczyzna był karmiony sondą i korzystał z tlenoterapii. Miał ograniczony kontakt z otoczeniem.

Pod koniec września 2026 r. Moczulski został przetransportowany specjalnym rządowym samolotem z Filipin do Polski. Trafił do szpitala w Białymstoku.