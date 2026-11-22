Tradycyjna gala wręczenia nagród odbyła się w tym roku 21 listopada w wiedeńskim Theater an der Wien. Jednym z jej bohaterów został Jakub Józef Orliński, należący do nielicznych polskich śpiewaków operowych, którego popularność przekroczyła świat operowy oraz muzyki dawnej, będącej jego specjalizacją. Ma również status międzynarodowej gwiazdy, czego dowodem był jego niezwykły występ na inauguracji Olimpiady w Paryżu w 2024 r. niemal bezpośrednio po Lady Gadze.

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Barok na współczesnym Steinwayu

W Polsce Jakub Józef Orliński zdobył mnóstwo fanów, a jego koncerty, w których można go podziwiać częściej niż na operowej scenie, mają gorącą atmosferę, inną niż typowe wieczory z muzyką zwaną poważną. Kontratenor lubi zresztą przekraczać muzyczne granice, czego dowód dał chociażby na warszawskim lotnisku Bemowo podczas Męskiego Grania 2024 lub na organizowanym przez niego latem festiwalu w Otwocku Wielkim, gdzie w warunkach plenerowych swobodnie mieszają się różne gatunki muzyczne.

Jest też Jakub Józef Orliński gwiazdą europejskiej fonografii. I właśnie tegorocznego operowego Oscara otrzymał za wydany przez Warner/Erato album „If music…”, klasyczny, ale również nietypowy. Wraz ze swoim stałym partnerem muzycznym, pianistą Michałem Bielem nagrał na nim 17 pieśni i arii barokowych.

Jakub Józef Orliński „If music..” Okładka nagrodzonej płyty Jakuba Józefa Orlińskiego Foto: Warner Music

Można powiedzieć, że to dla niego typowy repertuar, niektóre z tych utworów wykonuje od dawna. Tym razem jednak zaśpiewał je nie z towarzyszeniem barokowych instrumentów, ale fortepianu Steinwaya i w opracowaniu podkreślającym brzmienie tego współczesnego instrumentu. Nadało to tym utworom innego charakteru. Jak zawsze u Orlińskiego przemyślany jest też cały układ programu. Tytuł albumowi nadała pieśń Henry’ego Purcella inspirowana słynnym cytatem z „Wieczoru Trzech Króli” Szekspira: „If music be the food of love” („Jeśli muzyka jest pokarmem miłości, grajcie dalej…”).

To już drugi operowy Oscar Jakuba Józefa Orlińskiego. Poprzedniego zdobył pięć lat temu również za płytę o miłości – „Facce d’amore”. W ubiegłym roku był natomiast nominowany do nagrody publiczności.

Nieznany „Wyrok” Teatru Wielkiego w Poznaniu

International Opera Awards przyznawano w tym roku w siedemnastu kategoriach. W jednej z nich – Opera odkryta na nowo – nominację zdobył Teatr Wielki w Poznaniu, który wydobył z całkowitego zapomnienia (także w Polsce) i zaprezentował w wersji koncertowej „„Wyrok” Zygmunta Noskowskiego. Utwór powstał w 1906 r., a jego bohaterką jest kobieta, która przedkłada sprawę ojczyzny ponad miłość do mężczyzn. Miłość, zdrada i zabójstwo splatają się w tej operze z wątkiem patriotycznym.

W kategorii – Zrównoważony rozwój – nominację zdobył „Project Butterfly” – wspólne przedsięwzięcie Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Fondazione Teatro Comunale di Modena i Opera Box w Helsinkach. Polegało na stworzeniu i wyprodukowaniu od podstaw nowego dzieła z wykorzystaniem nowych technologii, rozwiązań dotyczących produkcji oraz przy udziale młodych odbiorców.

Jezioro popiołów, Opera Bałtycka Namonowane do nagrody „Jezioro popiołów” Opery Bałtyckiej Foto: Opera Bałtycka

Efektem tego projektu stała się trzyaktowa ekoopera „Perla di Speranza / Hengitä / Jezioro popiołów”. Każdy akt powstał w innym kraju i każdy został powiązany z innym żywiołem: włoski z ziemią, fiński z powietrzem, a polski z wodą. Do polskiego „Jeziora popiołów” muzykę skomponował Beniamin Baczewski, autorką libretta była Jagoda Kościk (Jagoda Jagson). Materiał powstał na podstawie opowiadań uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Cała opera została przedstawiona na scenach trzech teatrów Helsinek, Modeny i Gdańska.