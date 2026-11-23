Kolejne prezydenckie weto do ustawy wdrażającej unijny mechanizm o usługach cyfrowych, a dokładniej jego uzasadnienie, pokazuje bardzo dobrze nie tylko kluczową dziś oś sporu tożsamościowego w Polsce, którego spór polityczny jest dopiero pochodną, lecz również charakterystyczną zmianę miejsc, która nastąpiła w ostatnich latach w ramach światopoglądowych obozów.

W argumentacji prezydenta charakterystyczna jest bowiem swoista absolutyzacja wolności słowa. To o tyle ciekawe, że prawica częściej akcentowała potrzebę porządku, wspólnotowości i przedkładała je nad indywidualnymi wolnościami. O nadmierny indywidualizm i maksymalizowanie swobód jednostki prawica na ogół oskarżała liberalną lewicę, argumentując, że za wolnością zawsze powinna iść odpowiedzialność i za nauczaniem Kościoła powtarzając, że wolność, która nie jest poddana żadnym rygorom, zmienia się w swawolę. Widzimy więc oto, że jesteśmy w ostatnim czasie świadkami ciekawego zwrotu ideologicznego, w którym to strony zamieniają się miejscami.