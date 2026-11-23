Jak informuje portal, dokument trafił 23 listopada do szpitali, lekarzy, Ministerstwa Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Liczące 63 strony stanowisko zawiera m.in. wzór informacji dla pacjentki, którą placówka powinna przekazać w przypadku odmowy przeprowadzenia aborcji przez lekarza lub szpital.

Reklama Reklama

Rynek Zdrowia zwraca uwagę, że mimo obowiązujących przepisów pacjentki posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające zagrożenie życia lub zdrowia w związku z ciążą, a więc spełniające jedną z dwóch ustawowych przesłanek legalnego przerwania ciąży, wciąż bywają odsyłane z jednej placówki do drugiej. Największe wątpliwości wśród lekarzy budzi kwestia dopuszczalności i oferowania pacjentkom indukcji asystolii płodu, czyli celowego zatrzymania akcji serca.

Jak przypomina portal, dyskusję w środowisku prawniczym i medycznym na temat tej procedury nasiliła ponad rok temu sprawa przerwania ciąży w 36. tygodniu w szpitalu w Oleśnicy. Zabiegu dokonała ginekolożka dr Gizela Jagielska, a sprawą zajęła się później prokuratura. Śledztwo zostało ostatecznie umorzone. Nie zakończyło to jednak sporów wśród lekarzy dotyczących prawnej dopuszczalności indukcji asystolii, okoliczności, w jakich można ją stosować, oraz tego, czy powinna być jedną z możliwości oferowanych pacjentkom.

Czytaj więcej: Mocne stanowisko konsultanta ws. aborcji. Szpitale dostały wytyczne