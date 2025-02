Kolejnym obowiązującym od czwartku nowym przepisem jest art. 198 k.k. W nowym brzmieniu stanowi on: „Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikające z upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych znaczne ograniczenie zdolności do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Oznacza to penalizację tych przypadków, w których bezradność ofiary przestępstwa wynika z jej ograniczonej świadomości (np. osoby w stanie upojenia alkoholowego lub odurzonej narkotykami), która zachowuje w pewnym stopniu zdolność do wyrażenia zgody, jednak tak uzyskana zgoda jest ułomna, a sprawca działa wbrew interesom ofiary wykorzystując jej bezradność.

Był opór części prawników. Obawy o wykorzystywanie nowej definicji gwałtu

Zmiany te były szeroko komentowane. Część prawników zdecydowanie popierała je przekonując, że prawo będzie lepiej chroniło osoby pokrzywdzone, które nie mają na sobie żadnych śladów przemocy. Z kolei krytycy zmian argumentowali, że nowe przepisy przerzucają ciężar dowodu na oskarżonego, zagrażając domniemaniu niewinności i prawu do obrony.

- Jeśli wprowadzimy nową definicję zgwałcenia, to milczenie lub bierność pokrzywdzonej nie będzie już oznaczało zgody. W każdym takim przypadku będziemy mogli mieć do czynienia z jakimś rodzajem przemocy seksualnej. Mam nadzieję, że po tej nowelizacji zmieni się podejście i stereotypy policjantów, prawników, prokuratorów i sędziów związane z przemocą seksualną. Mam nadzieję, że przedefiniują i zmienią sposób myślenia o sprawcach i ofiarach – mówiła jeszcze przed uchwaleniem ustawy współautorka tych zmian adwokat Danuta Wawrowska.

Nowelizacja kodeksu karnego z nową definicją gwałtu weszła w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.