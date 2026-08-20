Bessent w rozmowie z CNBC zapowiedział stworzenie „największej skoordynowanej izolacji gospodarczej w historii świata”. Jak wynika z jego słów, USA nie zamierzają ograniczyć się do nakładania sankcji na sam Iran. Presja ma objąć również państwa, które pomagają Teheranowi utrzymywać handel i przepływy finansowe.

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– Będziemy mówić wszystkim naszym sojusznikom: „Jesteście z nami albo przeciw nam” – powiedział sekretarz skarbu.

Dodał, że jeśli jakiekolwiek państwo zdecyduje się nadal prowadzić interesy z Iranem, kupować jego ropę, przekazywać pieniądze lub uczestniczyć w transporcie morskim, amerykańskie władze wykorzystają „całą swoją siłę”, aby egzekwować restrykcje.

– Nadszedł czas, aby nasi sojusznicy i reszta świata podjęli decyzję – stwierdził Bessent.

„Cios za ciosem”. USA łączą sankcje z blokadą

Plan gospodarczy ma być kolejnym elementem amerykańskiej presji na Teheran. Bessent przekonywał, że działania ekonomiczne będą prowadzone równolegle z trwającą amerykańską blokadą irańskich portów w Zatoce Omańskiej.

– To cios za ciosem. Mamy blokadę i będziemy mieli najostrzejsze sankcje w historii – powiedział.

Sekretarz skarbu zapowiedział, że w poniedziałek przedstawi szczegóły planowanych działań. Według niego ich celem jest doprowadzenie do załamania gospodarki Iranu, a w konsekwencji upadku obecnego reżimu.

Trump już wcześniej przekonywał, że amerykańskie działania doprowadziły do poważnego osłabienia irańskiej armii i gospodarki. W czwartkowym wpisie w serwisie Truth Social napisał: „Ci maniacy są na krawędzi”.

Gospodarka Iranu słabnie, ale eksperci studzą optymizm

Irańska gospodarka rzeczywiście znalazła się pod ogromną presją. Według dostępnych szacunków PKB kraju skurczyło się w związku z wojną, a inflacja wzrosła do rekordowych poziomów. Nie wszyscy eksperci uważają jednak, że oznacza to rychłe załamanie gospodarcze Iranu.

Teheran nadal dysponuje też narzędziem, które może poważnie uderzyć w światowy rynek energii – możliwością zakłócania żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Przed rozpoczęciem wojny tym szlakiem transportowano około 20 proc. światowego handlu ropą.

Ruch tankowców przez cieśninę pozostaje obecnie znacznie ograniczony, mimo zwiększonej presji ze strony USA i innych państw regionu. W środę Zjednoczone Emiraty Arabskie zapowiedziały wstrzymanie całego handlu z Iranem po kolejnych atakach irańskich pocisków balistycznych.

Iran odpowiada Trumpowi

Teheran odrzuca amerykańskie groźby. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi odpowiedział na najnowsze zapowiedzi Trumpa w serwisie X.

„Podwajanie wysiłków na rzecz nieskutecznej polityki przyniesie jedynie kolejną porażkę i wrogość Irańczyków” – napisał.

Trump wezwał wcześniej sojuszników USA do przyłączenia się do działań mających na celu izolację Iranu. Według Bessenta Waszyngton zamierza teraz przekuć tę deklarację w konkretną presję gospodarczą na państwa, które zdecydują się utrzymywać relacje handlowe z Teheranem.