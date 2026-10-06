Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 5 na 6 października:

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Protest w związku z kryzysem mieszkaniowym w Barcelonie zakończony zamieszkami

Protest, do którego doszło w Barcelonie w poniedziałek, miał pierwotnie odbyć się 3 października – tego dnia Hiszpanie protestowali w związku z kryzysem mieszkaniowym w ponad 50 miastach. Organizatorzy przełożyli go jednak na poniedziałek ze względu na ostrzeżenie przed ulewnymi deszczami.

Według organizatorów manifestacji w proteście brało udział 120 tys. osób. Władze Barcelony oceniają liczebność protestujących na 20 tysięcy.

Przez większą część protestu jego przebieg był spokojny. Pod koniec jednak grupa agresywnych uczestników, z których wielu miało zasłonięte twarze, zaczęła podpalać kontenery na śmieci i rzucać butelkami, kamieniami oraz petardami w przedstawicieli służb porządkowych. Wywołane zachowaniem protestujących pożary musiała gasić straż pożarna.

W związku z zamieszkami w Barcelonie agencja EFE podała, że policja zatrzymała kilka agresywnych osób.

Korea Południowa rozminowuje granicę i chce zmusić Koreę Północną do przeprosin

„Bezprecedensową” operację rozminowania w strefie zdemilitaryzowanej między Koreami przeprowadziła armia Korei Południowej – poinformował południowokoreański minister obrony Kang Shin-chul. To reakcja na eksplozję miny, która ciężko raniła dwóch południowokoreańskich żołnierzy. Śledztwo przeprowadzone przez Koreę Południową wraz z Dowództwem ONZ wykazało, że była to północnokoreańska mina.

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Chung Bin-na, rzecznik południowokoreańskiego Ministerstwa Obrony zapowiedział, że jego kraj podejmie działania, które zmuszą Koreę Północną do przeprosin za incydent, choć nie sprecyzował o jakie działania chodzi.

Chung oświadczył, że Korea Północna musi usunąć miny, które rozmieściła w strefie zdemilitaryzowanej na południe od linii demarkacyjnej, będącej de facto granicą między Koreami od zakończenia wojny koreańskiej w 1953 roku. Korea Południowa wzywa ponadto Koreę Północną do negocjacji na temat rozbieżności co do dokładnego przebiegu tej linii, która dzieli strefę zdemilitaryzowaną (DMZ) na część północnokoreańską i południowokoreańską. Rzecznik resortu obrony przyznał, że istnieją różnice między Seulem a Pjongjangiem co do tego, jaki jest dokładny przebieg linii demarkacyjnej.

– Różny punkt widzenia na temat linii granicznej jest jednym z czynników, które przyczyniają się do napięcia w rejonie – podsumował rzecznik.

Stany Zjednoczone grożą sankcjami bez ostrzeżenia

Departament Skarbu USA ostrzegł zagraniczne instytucje finansowe, które nadal prowadzą interesy z Iranem, że mogą zostać objęte sankcjami przez Waszyngton bez wcześniejszego powiadomienia. Jak czytamy w komunikacie Departamentu instytucje te mogą „zostać w każdej chwili objęte sankcjami bez wcześniejszego powiadomienia i powinny natychmiast podjąć działania w celu zakończenia takich transakcji i relacji”.

Na sankcje narażają się zagraniczne instytucje finansowe ułatwiające Iranowi dostęp do globalnego systemu finansowego – m.in. poprzez świadczenie usług finansowych na rzecz irańskich banków, ich spółek zależnych, lub oddziałów w państwach trzecich.

Gwiazdor „American Idol” skazany na dożywocie za zamordowanie żony

Były uczestnik programu „American Idol” i pastor Caleb Flynn usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe za zamordowanie swojej żony, Ashley. Ława przysięgłych uznała go za winnego dziewięciu zarzutów, w tym morderstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Sędzia Jeannine Pratt określiła czyny Flynna jako „odrażające”. Oskarżyła go też o wykorzystywanie pozycji w kościele do manipulowania innymi.

Podczas rozprawy Flynn ze łzami w oczach przeprosił swoje córki oraz rodzinę zmarłej żony. Jednocześnie podtrzymywał, że jest niewinny. – Wciąż będę walczył o udowodnienie swojej niewinności. Nie zabiłem mojej żony – powiedział. Przeprosił też za wcześniejsze „pełne nienawiści” wypowiedzi pod adresem Ashley.

Według Associated Press prokuratorzy dowodzili, że 40-letni Flynn zastrzelił 37-letnią Ashley Flynn, nauczycielkę i trenerkę siatkówki, a następnie upozorował włamanie do ich domu w Tipp City na północ od Dayton. Skazany utrzymywał, że żona padła ofiarą włamywacza. W opinii śledczych motywem zbrodni był romans skazanego. AP relacjonowała, że dzień przed zabójstwem mężczyzna miał wysłać do kochanki wiadomość: „Wybieram ciebie. Jestem wolny. Jutro przejdę do czynów”.

Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Ameryce Środkowej został ujęty

Służby bezpieczeństwa Meksyku ujęły Cesara Oswaldo (pseudonim „Snajper”), jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców Ameryki Środkowej. Aresztowany od kilku lat stał na czele salwadorskiego gangu Barrio 18.

Oswaldo został zatrzymany w mieście Tapachula, w stanie Chiapas, na południowym wschodzie kraju. Ukrywał się tam przez dwa lata po swojej ucieczce z Salwadoru.

„Snajper” ma zostać przekazany wymiarowi sprawiedliwości Salwadoru. W kraju tym oskarżony jest m.in. o brutalne morderstwa, terroryzm i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Barrio 18 figuruje na liście amerykańskiego Departamentu Stanu jako zagraniczna organizacja o charakterze terrorystycznym. Gang zajmuje się m.in. handlem narkotykami, zabójstwami na zlecenie oraz wymuszeniami.