W ataku na Dniepr ucierpiał konsulat honorowy Austrii
Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 17 na 18 listopada:
Kandydatka Partii Demokratycznej Mary Peltola obsadziła ostatni mandat w Senacie w ramach przeprowadzonych 3 listopada wyborów połówkowych. Peltola wygrała z urzędującym senatorem Partii Republikańskiej Danem Sullivanem.
Dzięki jej wygranej od 1 stycznia opozycyjna wobec Donalda Trumpa Partia Demokratyczna będzie miała w Senacie 56 głosów, a republikanie – 44. Przed wyborami połówkowymi republikanie mieli w Senacie większość, posiadając 53 mandaty.
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Demokratka Mary Peltola zdobyła mandat senatora z Alaski, pokonując urzędującego senatora z tego stanu, republikanina Dana Sullivana. Oznacza to, ż...
Partia Demokratyczna w czasie wyborów połówkowych (midterms) z 3 listopada „odbiła” republikanom dziewięć miejsc w Senacie – najwięcej od 1958 roku. Przed wyborami Partia Republikańska miała 53 mandaty senatorów.
Alaska postawiła na demokratów nie tylko w wyborach do Senatu – stan, który uważany jest za sprzyjający Partii Republikańskiej, wybrał też po raz pierwszy od 1998 roku gubernatora z Partii Demokratycznej – został nim były kongresmen stanowy. Do rozstrzygnięcia pozostaje wyścig o miejsce w kongresie – kandydat niezależny Bill Hill rywalizuje z urzędującym kongresmenem Nickiem Begichem.
Peltola będzie dopiero piątym politykiem Partii Demokratycznej, który będzie reprezentował Alaskę w Senacie. Poprzednim był Mark Begich, który w 2014 roku stracił mandat na rzecz Sullivana.
Dwadzieścia osób, w tym dwoje dzieci, zostało 17 listopada rannych w wyniku rosyjskich ataków na obwód dniepropietrowski – poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych Ukrainy. W Dnieprze uszkodzony został konsulat honorowy Austrii. Z komunikatu resortu wynika, że w stolicy obwodu, Dnieprze, rannych zostało 14 osób, w tym 7-letni chłopiec.
Podczas wieczornych rosyjskich ataków na Dniepr, stolicę obwodu, uszkodzony został konsulat honorowy Austrii, o czym poinformował minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. „Konsulat Honorowy Austrii w Dnieprze został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku terrorystycznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał” – napisał Sybiha w serwisie społecznościowym X. Minister określił ataki na placówki dyplomatyczne i konsularne jako rażące naruszenie prawa międzynarodowego i wezwał partnerów do zaostrzenia sankcji wobec Rosji.
Dzięki głosom partii arabskich nowym przewodniczącym Knesetu został kandydat bloku opozycyjnego wobec rządu Beniamina Netanjahu.
Matan Kahana uzyskał głosy 66 ze 120 izraelskich parlamentarzystów. Kandydat bloku skupionego wokół Likudu i Netanjahu, Ofir Katz, zdobył 52 głosy. Wybór przewodniczącego Knesetu poprzedziła trwająca około siedmiu godzin debata w parlamencie.
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Gadi Eisenkot, polityk, któremu powierzono misję sformowania nowego rządu Izraela, zapowiedział we wtorek – w dniu zaprzysiężenia nowego parlamentu...
Dzięki zdobyciu stanowiska przewodniczącego Knesetu blok skupiony wokół Gadiego Eisenkota, kandydata na premiera Izraela, który ma jeszcze maksymalnie pięć tygodni na sformowanie większości w Knesecie, może wykorzystać swoją większość w nowo zaprzysiężonym parlamencie, aby forsować własny program legislacyjny.
W zeszłym tygodniu złożono już kilka projektów ustaw, m.in. dotyczących wprowadzenia limitu kadencji dla premiera, powołania rządowej komisji śledczej w sprawie ataków Hamasu z 7 października 2023 roku oraz uchylenia przepisów ograniczających uprawnienia władzy sądowniczej.
115,8 mld dolarów przychodów i 65,3 mld zysku netto w trzecim kwartale zanotowała spółka Nvidia. W ujęciu kwartalnym przychody Nvidii wzrosły o 20 proc., z kolei w ujęciu rocznym – o 100 proc. „Wall Street Journal” zwraca uwagę, że przychody w trzecim kwartale były o 6,3 proc. lepsze od oczekiwań analityków ankietowanych przez firmę FactSet.
Najnowsze wyniki Nvidii oznaczają, że firma zanotowała 14. kwartał z rzędu z rekordową sprzedażą. Spółka przewiduje, że trend ten się utrzyma, a jej kwartalne dochody wzrosną do 130 mld dolarów.
Po ogłoszeniu wyników akcje firmy, które w ostatnim czasie zanotowały poważny spadek, w związku ze skandalami obyczajowymi dotyczącymi byłego prezesa i dyrektora generalnego Nvidii, Jensena Huanga, wzrosły o 2 proc.
Ambasada i konsulat USA w Lizbonie wezwały swoich obywateli do zachowania czujności w okresie świątecznym w związku z możliwymi aktami terroru w Portugalii. W opublikowanym oświadczeniu dyplomaci USA wezwali swoich rodaków do unikania dużych zgromadzeń i wydarzeń publicznych, gdyż te ich zdaniem mogą „stanowić cel dla grup terrorystycznych i przestępców”.
Amerykańscy dyplomaci przestrzegli, że „terroryści, w tym osoby działające w pojedynkę, mogą przeprowadzić atak bez ostrzeżenia lub z bardzo krótkim wyprzedzeniem”. Dodano, że celem zamachowców mogą być miejsca popularne wśród turystów, targowiska, węzły komunikacyjne, centra handlowe oraz świątynie. Wezwano też do unikania demonstracji.
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