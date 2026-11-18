Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 17 na 18 listopada:

Reklama Reklama

Partia Demokratyczna powiększa przewagę w Senacie

Kandydatka Partii Demokratycznej Mary Peltola obsadziła ostatni mandat w Senacie w ramach przeprowadzonych 3 listopada wyborów połówkowych. Peltola wygrała z urzędującym senatorem Partii Republikańskiej Danem Sullivanem.

Dzięki jej wygranej od 1 stycznia opozycyjna wobec Donalda Trumpa Partia Demokratyczna będzie miała w Senacie 56 głosów, a republikanie – 44. Przed wyborami połówkowymi republikanie mieli w Senacie większość, posiadając 53 mandaty.

Partia Demokratyczna w czasie wyborów połówkowych (midterms) z 3 listopada „odbiła” republikanom dziewięć miejsc w Senacie – najwięcej od 1958 roku. Przed wyborami Partia Republikańska miała 53 mandaty senatorów.

Alaska postawiła na demokratów nie tylko w wyborach do Senatu – stan, który uważany jest za sprzyjający Partii Republikańskiej, wybrał też po raz pierwszy od 1998 roku gubernatora z Partii Demokratycznej – został nim były kongresmen stanowy. Do rozstrzygnięcia pozostaje wyścig o miejsce w kongresie – kandydat niezależny Bill Hill rywalizuje z urzędującym kongresmenem Nickiem Begichem.

Peltola będzie dopiero piątym politykiem Partii Demokratycznej, który będzie reprezentował Alaskę w Senacie. Poprzednim był Mark Begich, który w 2014 roku stracił mandat na rzecz Sullivana.

Ukraina: w rosyjskim ataku na Dniepr uszkodzony został konsulat Austrii

Dwadzieścia osób, w tym dwoje dzieci, zostało 17 listopada rannych w wyniku rosyjskich ataków na obwód dniepropietrowski – poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych Ukrainy. W Dnieprze uszkodzony został konsulat honorowy Austrii. Z komunikatu resortu wynika, że w stolicy obwodu, Dnieprze, rannych zostało 14 osób, w tym 7-letni chłopiec.

Podczas wieczornych rosyjskich ataków na Dniepr, stolicę obwodu, uszkodzony został konsulat honorowy Austrii, o czym poinformował minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. „Konsulat Honorowy Austrii w Dnieprze został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku terrorystycznego. Na szczęście nikt nie ucierpiał” – napisał Sybiha w serwisie społecznościowym X. Minister określił ataki na placówki dyplomatyczne i konsularne jako rażące naruszenie prawa międzynarodowego i wezwał partnerów do zaostrzenia sankcji wobec Rosji.

Beniamin Netanjahu przegrywa ważne głosowanie w Knesecie

Dzięki głosom partii arabskich nowym przewodniczącym Knesetu został kandydat bloku opozycyjnego wobec rządu Beniamina Netanjahu.

Matan Kahana uzyskał głosy 66 ze 120 izraelskich parlamentarzystów. Kandydat bloku skupionego wokół Likudu i Netanjahu, Ofir Katz, zdobył 52 głosy. Wybór przewodniczącego Knesetu poprzedziła trwająca około siedmiu godzin debata w parlamencie.

Dzięki zdobyciu stanowiska przewodniczącego Knesetu blok skupiony wokół Gadiego Eisenkota, kandydata na premiera Izraela, który ma jeszcze maksymalnie pięć tygodni na sformowanie większości w Knesecie, może wykorzystać swoją większość w nowo zaprzysiężonym parlamencie, aby forsować własny program legislacyjny.

W zeszłym tygodniu złożono już kilka projektów ustaw, m.in. dotyczących wprowadzenia limitu kadencji dla premiera, powołania rządowej komisji śledczej w sprawie ataków Hamasu z 7 października 2023 roku oraz uchylenia przepisów ograniczających uprawnienia władzy sądowniczej.

Kolejny rekordowy kwartał Nvidii

115,8 mld dolarów przychodów i 65,3 mld zysku netto w trzecim kwartale zanotowała spółka Nvidia. W ujęciu kwartalnym przychody Nvidii wzrosły o 20 proc., z kolei w ujęciu rocznym – o 100 proc. „Wall Street Journal” zwraca uwagę, że przychody w trzecim kwartale były o 6,3 proc. lepsze od oczekiwań analityków ankietowanych przez firmę FactSet.

Najnowsze wyniki Nvidii oznaczają, że firma zanotowała 14. kwartał z rzędu z rekordową sprzedażą. Spółka przewiduje, że trend ten się utrzyma, a jej kwartalne dochody wzrosną do 130 mld dolarów.

Po ogłoszeniu wyników akcje firmy, które w ostatnim czasie zanotowały poważny spadek, w związku ze skandalami obyczajowymi dotyczącymi byłego prezesa i dyrektora generalnego Nvidii, Jensena Huanga, wzrosły o 2 proc.

Amerykanie ostrzegają przed aktami terroru w Portugalii

Ambasada i konsulat USA w Lizbonie wezwały swoich obywateli do zachowania czujności w okresie świątecznym w związku z możliwymi aktami terroru w Portugalii. W opublikowanym oświadczeniu dyplomaci USA wezwali swoich rodaków do unikania dużych zgromadzeń i wydarzeń publicznych, gdyż te ich zdaniem mogą „stanowić cel dla grup terrorystycznych i przestępców”.

Amerykańscy dyplomaci przestrzegli, że „terroryści, w tym osoby działające w pojedynkę, mogą przeprowadzić atak bez ostrzeżenia lub z bardzo krótkim wyprzedzeniem”. Dodano, że celem zamachowców mogą być miejsca popularne wśród turystów, targowiska, węzły komunikacyjne, centra handlowe oraz świątynie. Wezwano też do unikania demonstracji.