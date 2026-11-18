W ujęciu kwartalnym przychody Nvidii wzrosły o 20 proc., z kolei w ujęciu rocznym – o 100 proc. „Wall Street Journal” zwraca uwagę, że przychody w trzecim kwartale były o 6,3 proc. lepsze od oczekiwań analityków ankietowanych przez firmę FactSet.

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Nvidia: 14 kwartałów z rekordami sprzedaży. Przychody mają wzrosnąć do 130 mld dolarów

Najnowsze wyniki Nvidii oznaczają, że firma zanotowała 14. kwartał z rzędu z rekordową sprzedażą. Spółka przewiduje, że trend ten się utrzyma, a jej kwartalne dochody wzrosną do 130 mld dolarów.

Sukcesy Nvidii są pokłosiem boomu inwestycyjnego związanego z rozwojem AI i rozbudową centrów danych, które są niezbędne do funkcjonowania modeli sztucznej inteligencji.

Po ogłoszeniu wyników akcje firmy, które w ostatnim czasie zanotowały poważny spadek, w związku ze skandalami obyczajowymi dotyczącymi byłego prezesa i dyrektora generalnego Nvidii, Jensena Huanga, wzrosły o 2 proc.

Huang, współzałożyciel firmy i jej wieloletni prezes, ustąpił ze stanowiska po ujawnieniu przez media serii jego romansów, w tym związku z Alice Huang, menedżerką jednego z klientów Nvidii, którą amerykańskie służby podejrzewają o pracę na rzecz Chin i przemyt zaawansowanych układów Nvidii do chińskich firm wbrew istniejącym ograniczeniom.

Mimo afery Nvidia oświadczyła, że nie spodziewa się żadnych przychodów z tytułu eksportu chipów z serii Hopper do centrów danych w Chinach (te chipy nie są objęte ograniczeniami). Przychody z tytułu ich eksportu do Chin w trzecim kwartale roku wyniosły 2,4 mld, ale nigdy nie stanowiły bezpośrednio znacznego źródła przychodów firmy. Wedle wcześniej publikowanych przez firmę danych, dużą część przychodów stanowiła jednak sprzedaż do państw Azji Południowo-Wschodniej. Działające tam firmy – takie jak singapurska spółka Alice Huang, Megaspeed – wynajmowały moce obliczeniowe firmom z Chin. Niektóre były podejrzewane również o przekierowywanie kupowanych układów do Chin.

W związku z aferą Huanga, który miał wykorzystywać swoją znajomość z Donaldem Trumpem do łagodzenia ograniczeń eksportowych związanych z najnowszymi chipami, administracja USA zacieśniła ograniczenia dotyczące sprzedaży układów firmom obsługującym spółki w Chinach. Do dalszego zaostrzania prawa nawołują też kongresmeni z obydwu partii. W tle jest wyścig USA i Chin o rozwój dużych modeli językowych.

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Po ujawnieniu romansu Huanga wartość akcji Nvidii spadła o ok. 30 proc.

Prezes rady dyrektorów Nvidii wyklucza powrót Jensena Huanga

W kontekście Huanga wypowiedział się prezes rady dyrektorów Nvidii Harvey Jones. Oznajmił on, że firma nie planuje powrotu byłego prezesa do kierowania spółką. – Jensen Huang dobrowolnie zrezygnował ze stanowisk prezesa, dyrektora generalnego i członka zarządu. Zarząd Nvidii jednogłośnie przyjął jego rezygnację i nie zamierza przywrócić Jensena na stanowisko dyrektora generalnego – powiedział Jones podczas telekonferencji z inwestorami na temat kwartalnych wyników firmy. Wcześniej Huang zadeklarował, że jest gotowy wrócić do kierowania firmą, jeśli zarząd uzna to za korzystne.

Nowa tymczasowa dyrektorka generalna (CEO) Nvidii Collette Kress podkreśliła z kolei, że pod względem prowadzenia interesów spółki, obowiązuje „business as usual”. Podwyższyła też prognozę wzrostu dochodów na przyszły rok z 70 do 75 proc.

Jones zaznaczył, że nowy dyrektor generalny Nvidii będzie musiał zmierzyć się z realiami politycznymi i technologicznymi, które zmieniają sytuację branży. Chodzi o wspomniane wcześniej zapowiedzi dodatkowych restrykcji eksportowych na zaawansowane układy w świetle afery Huanga.

Kress podkreślała, że fundamentalna sytuacja firmy jest dobra, a popyt na jej układy znacznie przewyższa podaż. Zaznaczyła jednak, że Nvidia będzie teraz bardziej ostrożna i selektywna, jeśli chodzi o finansowanie swoich klientów.