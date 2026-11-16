Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 15 na 16 listopada:

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Lotniskowiec USS Theodore Roosevelt wraz z grupą uderzeniową dotarł na Bliski Wschód

USS Theodore Roosevelt, amerykański lotniskowiec, wraz z towarzyszącą mu grupą uderzeniową okrętów, przybył 15 listopada do obszaru odpowiedzialności Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) – podał portal Axios oraz inne amerykańskie media. Na Bliskim Wschodzie przebywają już dwa inne lotniskowce USA: USS George H.W. Bush i USS Abraham Lincoln – zauważył Axios, powołując się na przedstawiciela administracji USA. Stany Zjednoczone posiadają na Bliskim Wschodzie trzy lotniskowce po raz pierwszy od kwietnia, czyli miesiąca, w którym doszło do zawieszenia broni w wojnie USA i Izraela z Iranem.

Grupa uderzeniowa lotniskowca USA Foto: PAP

Do wzmocnienia sił USA na Bliskim Wschodzie doszło w momencie, gdy fiaskiem zakończyły się próby negocjacji USA z Iranem, tuż po tym, jak Iran zaatakował cele w Bahrajnie. Prezydent USA Donald Trump i jego urzędnicy w ostatnich dniach twierdzili, że nie mają zamiaru wznawiać działań wojennych przeciwko Teheranowi, a jednocześnie Trump oznajmił, że nie potrzebuje porozumienia z reżimem ajatollahów. Wznowienia ataków na Iran ma oczekiwać izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Według „New York Times” amerykańscy i izraelscy wojskowi opracowali plany nowych ataków na Iran, wymierzonych w infrastrukturę energetyczną i inne obiekty o kluczowym znaczeniu dla irańskiej gospodarki. Prezydent Trump nie podjął jednak jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego przeprowadzenia takich uderzeń.

Chiński MSZ potwierdza, że w Shenzhen spotkają się Donald Trump, Władimir Putin i Xi Jinping

„19 listopada przywódca Chin Xi Jinping spotka się w Shenzhen z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w ramach trójstronnego szczytu przywódców” – głosi komunikat opublikowany przez MSZ Chin. Nie podano żadnych dalszych szczegółów dotyczących agendy spotkania.

Komunikat chińskiego MSZ jest potwierdzeniem wcześniejszych zapowiedzi Białego Domu i Kremla, wskazujących, że do takiego spotkania dojdzie.

Agenda spotkania ma objąć przede wszystkim temat redukcji arsenałów atomowych, ale Donald Trump – według przedstawicieli administracji USA – ma w jego trakcie poruszyć również temat wojny USA z Iranem. Trump nie zamierza natomiast poruszać tematu wojny Rosji z Ukrainą, ponieważ Chiny nie są zaangażowane w negocjacje, które mają doprowadzić do końca wojny.

Tajlandia: Pożar w kurorcie turystycznym na wyspie Phuket

Co najmniej 11 osób zginęło, a 30 ucierpiało w pożarze, który wybuchł w mieście Patong, popularnym tajlandzkim kurorcie turystycznym położonym na zachodnim wybrzeżu wyspy Phuket.

Pożar wybuchł ok. 3.15 czasu lokalnego i objął ciąg sklepików, a także wielorodzinny budynek mieszkalny przy ulicy Pang Muang Sai Kor. Zanim po około dwóch godzinach strażacy opanowali pożar w płomieniach stanęło kilka budynków.

Lokalna policja podaje, że wśród poszkodowanych w pożarze nie ma turystów.

Po piątkowej awarii systemu kontroli lotów w USA nadal są odwoływane połączenia lotnicze

Ponad 1 900 lotów zostało 15 listopada odwołanych w Stanach Zjednoczonych – wynika z danych firmy analitycznej Cirium, specjalizującej się w monitorowaniu rynku lotniczego. Odwołania lotów są skutkiem awarii, która sprawiła, że 13 listopada Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) musiała wstrzymać ruch lotniczy w USA na ponad cztery godziny. Był to trzeci w XXI wieku przypadek całkowitego wstrzymania ruchu lotniczego w USA.

Od początku kryzysu wywołanego awarią odwołano ponad 17 tys. lotów, a niemal 40 proc. z ponad 74,5 tys. zaplanowanych rejsów zostało opóźnionych. Tylko 13 listopada odwołano około 9 tys. lotów, a blisko 30 proc. pozostałych połączeń było opóźnionych. W piątek po południu wstrzymano loty między Kanadą a USA, sytuacja w pewnym stopniu dotknęła również Europę. Na największym lotnisku w Wielkiej Brytanii, Heathrow, część lotów do USA odwołano lub opóźniono. Kilka rejsów odwołano na lotniskach w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech.

Jose Maria Neves ponownie został prezydentem Republiki Zielonego Przylądka

Urzędujący prezydent Republiki Zielonego Przylądka Jose Maria Neves wygrał wybory na urząd szefa państwa – wynika z informacji państwowej komisji wyborczej w Prai, stolicy kraju, po przeliczeniu 99 proc. głosów. Centrolewicowy polityk uzyskał bezwzględną większość głosów, co oznacza, że nie będzie konieczne przeprowadzenie drugiej tury wyborów. 66-letniego Nevesa poparło ponad 63 proc. głosujących.

Wśród pięciu rywalizujących z Nevesem polityków najlepszy wynik uzyskała była minister sprawiedliwości Republiki Zielonego Przylądka, Joana Rosa. Zagłosowało na nią 31 proc. uczestników wyborów.

Według kabowerdyjskiej telewizji publicznej TCV niedzielne wybory miały niską frekwencję. Do urn udało się zaledwie 31,7 proc. osób uprawnionych do głosowania.