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Tomasz P. Terlikowski: Kolejna afera kurii w Poznaniu. Kościół i PiS sami przyspieszają procesy laicyzacyjne

Kościoła w Polsce nie zniszczą skandale seksualne. Gwoździem do jego trumny będzie niezdrowy pęd na kasę części ludzi Kościoła i kupowanie sobie ich poparcia przez prawicę.

Publikacja: 16.11.2026 05:53

Tomasz P. Terlikowski: Kolejna afera kurii w Poznaniu. Kościół i PiS sami przyspieszają procesy laicyzacyjne

Foto: Adobe Stock

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TOMASZ P. TERLIKOWSKI

Tam, gdzie zaczynała się historia polskiego Kościoła, powoli rozpoczyna się jego przyspieszone wygasanie. Poznań, który zasłynął pierwszą, nigdy niewyjaśnioną do końca, aferą z metropolitą predatorem seksualnym, teraz staje się słynny z powodu pazerności, jaka charakteryzuje kolejnych metropolitów. I z wykorzystaniem tej pazerności (a może szczerym przekonaniem, że w ten sposób buduje się potęgę Kościoła…) przez polityków PiS. I nie ma co ukrywać, że afera ujawniona dziś przez „Rzeczpospolitą”, będzie kolejnym gwoździem do laicyzacyjnej trumny, który – nie bez udziału życzliwej Kościołowi prawicy – wbija sobie sama archidiecezja poznańska.

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