W dziesiątym dniu podróży po Ameryce Południowej Leon XIV przyleciał w niedzielę do Cusco, położonego w peruwiańskich Andach. Według lokalnych władz na ulicach miasta papieża powitało pół miliona osób. W spotkaniu z wiernymi uczestniczyło natomiast około 100 tys. ludzi.

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Uroczystość odbyła się na terenie parku archeologicznego Sacsayhuaman, rozległego kompleksu inkaskich budowli obronnych, świątyń i systemów wodnych. Obiekt, podobnie jak historyczne centrum Cusco, znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Miasto położone jest na wysokości około 3400 m n.p.m. Leon XIV przybył tam miesiąc i dwa dni po operacji usunięcia nowotworu płuca. Wcześniej przez dwa dni przebywał w Chiclayo, swojej dawnej diecezji.

Papież o wierze i podziałach. „Nie oddziela, lecz jednoczy”

Podczas spotkania w Sacsayhuaman papież zwrócił uwagę na wyjątkowe znaczenie miejsca, w którym zgromadzili się wierni. Jak mówił, kompleks przypomina kamienny ołtarz wznoszący się ku andyjskiemu niebu, do którego niegdyś zwracali się przodkowie mieszkańców, poszukując tego, co boskie.

Leon XIV podkreślił również znaczenie pobożności ludowej, której przejawami są między innymi muzyka, taniec, święta religijne i procesje. Zaznaczył, że wydarzenia te nie powinny być traktowane wyłącznie jako element lokalnej kultury.

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Według papieża za każdym wizerunkiem, pieśnią, obietnicą i religijnym znakiem kryje się wspólnota ludzi poszukujących Boga.

– Wiara nie oddziela, lecz jednoczy z Bogiem i z innymi – powiedział Leon XIV.

Zwrócił uwagę, że takie przesłanie ma szczególne znaczenie we współczesnym świecie, naznaczonym podziałami, ranami i nieufnością. Jak zauważył, coraz trudniej jest ludziom dostrzegać w sobie nawzajem członków jednej rodziny.

Papież wskazywał, że tradycje religijne mogą tworzyć przestrzeń spotkania i porozumienia. Procesja pozwala wspólnie iść osobom o różnych poglądach, a pielgrzymka może zgromadzić całe rodziny. Zaapelował do wiernych, by takie wydarzenia stawały się „szkołą braterstwa i miłosierdzia”.

Leon XIV przekazał dar dla Chrystusa od Trzęsień Ziemi

Kolejnym punktem wizyty była modlitwa Anioł Pański przed katedrą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Cusco. W spotkaniu z papieżem uczestniczyły tysiące wiernych.

Leon XIV nawiązał wówczas do znajdującego się w mieście wizerunku Chrystusa od Trzęsień Ziemi, nazywanego przez mieszkańców Taytacha. Rzeźba ukrzyżowanego Jezusa, otaczana szczególnym kultem, została podarowana Cusco w XVI wieku przez króla Hiszpanii Karola V.

Papież przypomniał wydarzenia z 1650 roku, kiedy silne trzęsienie ziemi spowodowało zniszczenia i wywołało przerażenie wśród mieszkańców. Według lokalnej tradycji wyniesienie świętego wizerunku na ulice miało doprowadzić do ustania wstrząsów wtórnych i przywrócenia spokoju.

Leon XIV zaznaczył, że od tamtej pory mieszkańcy Cusco i całego Peru traktują Taytacha jako bezpieczne schronienie w trudnych chwilach i symbol nadziei w obliczu historycznych doświadczeń.

Następnie papież ogłosił, że chce wykonać szczególny gest pobożności i jedności z wiernymi. Przekazał tzw. sudarion, czyli misternie zdobioną przepaskę przeznaczoną dla wizerunku Chrystusa.

- Niech będzie on wyrazem czułości papieża wobec ludu, który potrafi znosić cierpienie z godnością i chrześcijańską nadzieją – powiedział Leon XIV.

Papież o chorobie i kulturze odrzucenia. „To wielkie kłamstwo”

Podczas modlitwy Anioł Pański papież skierował również przesłanie do osób zmagających się z chorobami. Zwrócił uwagę na postawę społeczeństwa, w którym wartość człowieka bywa oceniana przez pryzmat jego produktywności i możliwości materialnego wkładu.

Leon XIV zauważył, że w świecie zdominowanym przez kulturę odrzucenia choroba często postrzegana jest jako nieszczęście odbierające człowiekowi wartość. Takie podejście określił jako „wielkie kłamstwo”.

Papież przekonywał, że w świetle Ewangelii choroba przeżywana z wiarą i zjednoczona z tajemnicą męki Chrystusa może stać się drogą wzrastania w miłości i dzielenia się nią z innymi.

– Jesteście w bijącym sercu Kościoła – zapewnił.

Do duchownych zwrócił się natomiast z apelem o odwagę w poświęcaniu życia i sił Chrystusowi. Jak podkreślił, w ten sposób mogą stawać się widzialnymi znakami Bożego miłosierdzia.

Cusco, dawna stolica Imperium Inków. Papież kontynuuje podróż po Peru

Wizyta Leona XIV odbyła się w szczególnym dla miasta dniu. Cusco jest historyczną stolicą Imperium Inków (Tahuantinsuyu). Według tradycji założył je w XII wieku pierwszy władca Inków, Manco Capac.

15 listopada 1533 roku miasto zostało zdobyte przez hiszpańskich konkwistadorów dowodzonych przez Francisco Pizarra. Był to jeden z kluczowych momentów europejskiego podboju Ameryki. W następstwie kolonizacji miliony rdzennych mieszkańców straciły życie, przede wszystkim wskutek chorób przywleczonych z Europy, ale także walk, masakr, egzekucji i niewolniczej pracy.

Podczas powstania, które wybuchło w 1536 roku, Cuzco zostało spalone. Hiszpanie wznieśli następnie na jego miejscu nowe miasto. Do dziś zachowały się jednak pozostałości inkaskiej architektury, w tym fragmenty świątyni boga Słońca oraz kompleks kamiennych murów Sacsayhuaman. W 1983 roku Cusco wraz z tym obiektem wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Po wizycie w Cusco Leon XIV ma udać się do Pucallpy w peruwiańskiej Amazonii, a następnie polecieć do Limy.