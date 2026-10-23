„Ojciec Święty został poddany kontrolnemu prześwietleniu klatki piersiowej. Badanie potwierdziło znakomity przebieg okresu pooperacyjnego. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę krótki czas, jaki upłynął od operacji, lekarze prowadzący uznali za wskazane, w ramach środków ostrożności, odradzić planowaną na 27 października podróż helikopterem” – przekazali osobisty lekarz papieża, doktor Luigi Carbone i profesor Stefano Margaritora w opublikowanym przez Watykan komunikacie.

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We wtorek 27 października Leon XIV miał wziąć udział w Asyżu w obchodach 40. rocznicy zwołanego przez Jana Pawła II Światowego Dnia Modlitwy o Pokój z udziałem przywódców religijnych.

Następnie Watykan ogłosił, że Leon XIV nie będzie tam obecny i przekaże przesłanie jedności organizatorom, przywódcom i przedstawicielom wyznań chrześcijańskich oraz religii „w przekonaniu, że duch Asyżu, dialog oraz poszukiwanie słów i gestów pokoju są cennymi zasobami w czasach konfliktów”.

Papież przeszedł operację usunięcia nowotworu płuc

Papieżowi usunięto 13 października guzek wykryty na dolnym płacie prawego płuca. Leon XIV opuścił Poliklinikę Gemelli 17 października.

Profesor Stefano Margaritora, który kierował zespołem chirurgów operujących papieża, wyjaśnił, że „nowotwór złośliwy płuca u papieża został wykryty zupełnie przypadkowo. Podczas rutynowych badań obrazowych jamy brzusznej zauważono niewielką zmianę w obrębie podstawy płuca”. Profesor podkreślił, że ten nowotwór – gruczolakorak płuca, szczególnie we wczesnym stadium, nie daje żadnych objawów. Tak też było w przypadku papieża, który nie miał żadnych dolegliwości ze strony układu oddechowego i czuł się doskonale.

Dzień po operacji w wywiadzie dla watykańskich mediów profesor Margaritora powiedział, że w ciągu około dziesięciu dni Leon XIV powinien w pełni odzyskać siły. Wyraził też opinię, że papież zniesie trudy pielgrzymki do trzech krajów Ameryki Południowej. Jej trasa to ponad 30 tysięcy kilometrów, kilkanaście lotów samolotem. To także zmiany klimatu i wysokości.

O wykryciu guzka papież poinformował wiernych w niedzielę 11 października podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie.