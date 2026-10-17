Papież Leon XIV opuścił w sobotę Poliklinikę Gemelli w Rzymie, gdzie przebywał po operacji usunięcia nowotworu płuca. Decyzję o zakończeniu hospitalizacji podjęto rano, po analizie wyników badań kontrolnych. Przed szpitalem na papieża czekały setki osób, które entuzjastycznie powitały go przed powrotem do Watykanu.

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Leon XIV opuścił Poliklinikę Gemelli. Wierni powitali papieża

Leon XIV wyszedł ze szpitala głównym wejściem, przed którym za barierkami zgromadzili się wierni, pacjenci oraz przedstawiciele mediów. Papież uśmiechał się, pozdrawiał zebranych i udzielał im błogosławieństwa. Kilkakrotnie zatrzymywał się również na krótkie rozmowy.

Wśród osób, z którymi spotkał się przed wyjazdem, była 13-letnia Ukrainka, wcześniej leczona onkologicznie w Poliklinice Gemelli. Papież rozmawiał z dziewczynką i jej rodziną, a następnie udzielił jej błogosławieństwa. Po pożegnaniu ze zgromadzonymi wsiadł do samochodu, którym odjechał do Watykanu.

Jeszcze przed opuszczeniem placówki Leon XIV odprawił mszę w pomieszczeniu przekształconym na kaplicę. Znajdowało się ono na dziesiątym piętrze, w pobliżu pokoju, w którym przebywał podczas hospitalizacji.

Watykan zapowiedział, że w niedzielę w południe papież odmówi modlitwę Anioł Pański w oknie Pałacu Apostolskiego. Będzie to jego pierwsze zapowiedziane wystąpienie w tym miejscu po powrocie ze szpitala.

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Wyniki badań papieża Leona XIV

W sobotnim komunikacie zespół medyczny poinformował, że decyzję o wypisaniu papieża podjęto po przeanalizowaniu wyników badań krwi oraz kontrolnego prześwietlenia radiologicznego klatki piersiowej. Badania wykonano tego samego dnia.

Wcześniejszy komunikat Watykanu, opublikowany w czwartek, informował o prawidłowym przebiegu rekonwalescencji pooperacyjnej. Wyniki rutynowych badań kontrolnych mieściły się w normie, a radiografia klatki piersiowej wykazała, że operowane płuco goi się prawidłowo.

Watykan przekazał również, że Leon XIV odzyskał pełną sprawność motoryczną dzięki fizjoterapii. Jak informował dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni, papież wznowił także pracę podczas pobytu w szpitalu.

Operacja papieża Leona XIV. Co wiadomo o diagnozie?

Informację o wykryciu guzka Leon XIV przekazał wiernym 11 października, podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. We wtorek papież trafił do Polikliniki Gemelli w Rzymie i tego samego dnia przeszedł operację usunięcia zmiany z dolnego płata prawego płuca.

Badanie usuniętego guzka potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca.

Leon XIV rozmawiał w szpitalu z Władimirem Putinem

W piątek, w czwartym dniu hospitalizacji, papież odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jak przekazało watykańskie biuro prasowe, jednym z głównych tematów była sytuacja humanitarna w ukraińskich Oleszkach w obwodzie chersońskim.

Leon XIV wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją mieszkańców miasta i zaapelował o rozejm, który umożliwiłby dostarczenie żywności oraz pomocy medycznej. Prosił także o zapewnienie cywilom możliwości dobrowolnej i bezpiecznej ewakuacji. Stolica Apostolska podkreśliła, że papież ponowił swoje zaangażowanie na rzecz dialogu i pokoju.

Według komunikatu Kremla intencja Watykanu dotycząca pomocy mieszkańcom Oleszek została poparta przez stronę rosyjską. Władze Rosji poinformowały również o uzgodnieniu współpracy w tej sprawie.