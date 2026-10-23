O swojej decyzji Szyszko poinformował na platformie X.

Reklama Reklama

Jan Szyszko odchodzi z rządu. „Trzeci rok rządzenia brutalny dla obietnic o nowej jakości”

„Nasz rząd miał być nową jakością: skończyć z kolesiostwem, rozliczyć łamanie prawa, naprawić sądy, uzdrowić budżet. Ówczesny lider mojej partii mówił o zabraniu tłustym kotom kuwet i braku powrotu do 2015 roku” - napisał Szyszko w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X.

„Trzeci rok rządzenia jest dla tych obietnic brutalny. Kolesiostwo – afera szpitalna jest jego symbolem, Mateccy śmieją się sprawiedliwości w twarz, a do odbierania TK z rąk polityków nie znaleziono nikogo bardziej apolitycznego niż prawa ręka Premiera RP” - dodał.

Szyszko ubolewa nad tym, że „przekaz polityczny skupia się na polaryzacji politycznej”, a nie na „podnoszeniu koniecznych reform”. „Głosowanie posłów K15X (Koalicji 15 października - red.) o dwukadencyjności, w tym znacznej części posłów PL2050 wbrew decyzji Zarządu Partii, nie było wypadkiem przy pracy. To logiczny, kolejny etap porzucenia mandatu od wyborców na rzecz partykularnych interesów” - dodaje ustępujący wiceminister.

Jan Szyszko o koalicji rządzącej: Problemem jest zanik moralnego kompasu

Polityk pisze też o „nienawiści, jaką wielu polityków koalicji wylało z siebie po odejściu (z rządu) Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz”, która „utwierdziła go we wniosku” o dymisję z zajmowanego stanowiska. „To nie jest moje miejsce. W tej sytuacji złożenie rezygnacji jest jedynym uczciwym zachowaniem” - dodał Szyszko.

„W rządzie jest wielu specjalistów, którzy wykonują dobrą, merytoryczną pracę w swoich obszarach: urzędnicy, ministrowie i ich doradcy. Życzę im powodzenia i trzymam kciuki za sukces ich projektów. Problemem tej Koalicji nie jest niekompetencja kadr. Problemem jest zanik politycznego i moralnego kompasu. Bez odnalezienia wartości, za którymi Polacy zagłosowali w 2023 roku, za rok w Polsce do władzy dorwie się Braun” - zakończył swój wpis ustępujący wiceminister.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu po głosowaniu w sprawie dwukadencyjności

22 października, po sejmowym głosowaniu ws. ustawy przywracającej wielokadencyjność w samorządach (projekt forsowany przez PSL został odrzucony dwoma głosami, poparła go jednak większość posłów partii tworzących koalicję rządzącą, w tym polityków Polski 2050), szefowa Polski 2050, minister funduszy i rozwoju regionalnego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu. Z jej wpisu wynika też, że rezygnuje z kierowania partią.

Więcej informacji wkrótce