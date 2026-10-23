W konferencji prasowej zorganizowanej w Sejmie wzięli udział: wicemarszałek Sejmu, szef klubu Polski 2050 Szymon Hołownia, pierwsza wiceprzewodnicząca partii Ewa Schädler i wiceszef klubu Polski 2050 Paweł Śliz, a także parlamentarzyści, ministrowie i członkowie zarządu Polski 2050. 

Szymon Hołownia: Klub parlamentarny w komplecie, nic się nie zmieniło

– Są ludzie, którzy odchodzą, są ludzie, którzy decydują się na dokonanie różnego rodzaju podziałów, są ludzie, którzy na jakimś etapie swojej drogi politycznej uznają, że rozdźwięk, już nie chcę powiedzieć rozłam i konfrontacja są lepszą metodą niż współpraca i cierpliwe budowanie. Z tym trzeba się pogodzić, tak w życiu jest – stwierdził Hołownia.

– Natomiast Polska 2050 jest właśnie tu: jest w klubie parlamentarnym, który stoi tu przed państwem w komplecie, nic się w tej sprawie nie zmieniło – zapewnił Hołownia. 

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Wicemarszałek Sejmu stwierdził następnie, że mimo ogłoszenia przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w mediach społecznościowych odejścia z rządu i, jak wynikało z wpisu, ze stanowiska szefowej partii „do Kancelarii Sejmu ani do partii nie dotarły żadne dokumenty w tej sprawie”. – Zakładam jednak (...), że wszystko się zmieniło w tym sensie, że Katarzyna taką decyzję zdecydowała się ogłosić państwu, nam, za pośrednictwem mediów (...) po wczorajszym głosowaniu Sejmu. My (...) pozostajemy w Polsce 2050 – zadeklarował były lider ugrupowania. 

– Nadal uważamy, że takie właśnie ugrupowanie jest dzisiaj Polsce potrzebne. Dzisiaj Polsce jest potrzebna stabilność w ramach rządzącej Polską koalicji. Nigdzie się nie wybieramy, w koalicji jesteśmy, realizujemy postanowienia umowy koalicyjnej, oczekujemy ich realizacji ze strony naszych partnerów – zadeklarował Hołownia. 

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Były marszałek Sejmu mówił też, że „gdyby nie było Polski 2050, nie byłoby zwycięstwa tej koalicji” w wyborach parlamentarnych z 2023 roku. 

Hołownia przypominał też, że po dojściu do władzy w Polsce 2050 Pełczyńskiej-Nałecz (zastąpiła Hołownię na stanowisku przewodniczącego po tym, jak zdecydował on, że nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję na tym stanowisku) w partii doszło do rozłamu (wyszła z niej grupa posłów, która obecnie współtworzy partię Unia Centrum). Jednocześnie Hołownia podkreślił, że „Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dobrze przysłużyła się Polsce”, za co podziękował jej w imieniu swoim i w imieniu partii. 

– Dopóki ja tu jestem, to Polska 2050 będzie partią pokoju, a nie wojny. Wojnę mamy za granicą – i wystarczy. Polska 2050 będzie lojalnym, odpowiedzialnym partnerem w rządzie, ale będzie też mówiła, że należy rozmawiać z Prezydentem RP o ważnych dla nas sprawach, a nie zwalczać go (...). Polacy oczekują dziś pokoju, stabilności – stwierdził Hołownia. 

Hołownia był pytany o słowa Donalda Tuska o tym, że ten ma dwie kandydatki na stanowisko nowej minister funduszy i polityki regionalnej i o to, co stanie się, gdy nie będą to kandydatki z Polski 2050. W odpowiedzi wicemarszałek Sejmu stwierdził, że w takiej sytuacji będzie rekomendował, by partia nie uczestniczyła w pracach rządu, ale zaznaczył, że pozostanie ona w koalicji. 

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odchodzi z rządu

22 października, po sejmowym głosowaniu ws. ustawy przywracającej wielokadencyjność w samorządach (projekt forsowany przez PSL został odrzucony dwoma głosami, poparła go jednak większość posłów partii tworzących koalicję rządzącą, w tym polityków Polski 2050), szefowa Polski 2050, minister funduszy i rozwoju regionalnego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu. Z jej wpisu wynika też, że rezygnuje z kierowania partią. 

Pełczyńska-Nałęcz uzasadniła swoje odejście głosowaniem w Sejmie w sprawie powrotu wielokadencyjności w samorządach. Liderka Polski 2050 wyraziła radość z powodu tego, że udało się utrzymać dwukadencyjność, ale – jak dodała – „stało się to pomimo głosów” partii koalicji rządzącej, w tym „znacznej części posłów” Polski 2050. „Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna” – napisała Pełczyńska-Nałęcz. 

„Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki” – dodała. Zadeklarowała też, że Polskę 2050 zostawia „w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił” (chodzi o Szymona Hołownię, który niedawno objął stanowisko szefa klubu Polski 2050 w Sejmie). 

23 października do dymisji podał się wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego Jan Szyszko. „Nasz rząd miał być nową jakością: skończyć z kolesiostwem, rozliczyć łamanie prawa, naprawić sądy, uzdrowić budżet. Ówczesny lider mojej partii mówił o zabraniu tłustym kotom kuwet i braku powrotu do 2015 r.” – napisał Szyszko w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X. 

„Trzeci rok rządzenia jest dla tych obietnic brutalny. Kolesiostwo – afera szpitalna jest jego symbolem, Mateccy śmieją się sprawiedliwości w twarz, a do odbierania TK z rąk polityków nie znaleziono nikogo bardziej apolitycznego niż prawa ręka Premiera RP” – dodał. 