Za pakietem zmian głosowało 229 posłów, przeciw było 144, a 67 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

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Nowe zasady zatrudniania i wynagradzania medyków

W pakiecie zmian w ochronie zdrowia, jak przypomina Rynek Zdrowia, zaproponowane zostały nowe zasady zatrudniania i wynagradzania medyków. Wprowadzona ma zostać maksymalna stawka godzinowa w wysokości 240 zł brutto. Ponadto maksymalne miesięczne wynagrodzenie, przy wypracowaniu dwóch etatów, ma wynieść 76,8 tys. zł brutto. Wprowadzony ma zostać także limit czasu pracy wynoszący miesięcznie 320 godzin.

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Pakiet zmian w ochronie zdrowia. Ci medycy będą musieli pracować w szpitalu na co najmniej pół etatu

Kolejna zmiana dotyczyć ma zasad minimalnego wymiaru zatrudnienia personelu medycznego. Lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci i ratownicy medyczni w szpitalach i poradniach przyszpitalnych mają pracować na co najmniej pół etatu i to bez względu na rodzaj umowy.

Zasada minimalnego wymiaru zatrudnienia nie będzie dotyczyła, ze względu na specyfikę pracy, m.in. psychiatrów, geriatrów i patomorfologów.

Pakiet zmian. Jawność umów i zwiększenie władzy prezesa NFZ

W skład pakietu zmian wchodzi również, jak przypomina Rynek Zdrowia, nowelizacja ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W efekcie placówki mają publikować na stronach internetowych i w centralnej aplikacji wyniki konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz warunki umów. Ponadto nowe przepisy mają zwiększyć kompetencje Narodowego Funduszu Zdrowia, a także rozbudować jego aparat kontrolny. Fundusz ma zyskać ok. 400 nowych pracowników, głównie kontrolerów.

Lex Kacprzyk częścią pakietu zmian w ochronie zdrowia

Częścią zmian jest również tzw. lex Kacprzyk. Przepisy te przewidują, że za poświadczenie nieprawdy w dokumentach lub za fałszywe zaświadczenie o niezdolności do pracy prezes NFZ będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej wykluczyć lekarza z publicznego systemu. W przypadku pierwszego naruszenia będzie to wykluczenie czasowe, a przy kolejnym nawet dożywotnie.

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