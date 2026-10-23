To nie był przypadkowy atak? Ujawniono możliwe tło krwawej napaści w Warszawie
Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że 37-latek pracuje w branży gastronomicznej, a dodatkowo dorabia, zajmując się sprzątaniem.
Nagrania z monitoringu pokazują, że napastnik podbiegł do 58-latka i bez ostrzeżenia zaczął zadawać mu ciosy tasakiem. Policjanci znaleźli narzędzie podczas zatrzymania podejrzanego. Mężczyzna miał je w plecaku.
Ofiara ataku doznała licznych ran głowy i szyi. W stanie zagrażającym życiu została przewieziona do szpitala.
Po ataku 37-latek uciekł z miejsca zdarzenia i udał się na zakupy do jednego z centrów handlowych na warszawskiej Woli. To właśnie tam, na parkingu, został zatrzymany przez stołecznych policjantów.
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Mężczyzna nadal przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Najprawdopodobniej jeszcze w piątek zostanie przesłuchany przez prokuratora i usłyszy zarzuty.
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