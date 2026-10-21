Policjanci z Woli zatrzymali 16-latka, który przygotowywał się do zabójstwa wielu osób. W domu miał arsenał, m.in. maczety, noże czy broń palną. Decyzją sądu rodzinnego na trzy miesiące trafił do ośrodka wychowawczego – przekazała podinsp. Marta Sulowska z wolskiej policji.

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Arsenał w domu i przygotowania do ataku. Policja zatrzymała 16-latka

Do policjantów z Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii na warszawskiej Woli dotarła informacja o 16-latku, który miał przygotowywać się do zabójstwa wielu osób. Miał on, jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez podinsp. Martę Sulowską z wolskiej policji, podejmować „czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu polegającego na dokonaniu zabójstwa wielu osób”.

Policjanci szybko ustalili, gdzie mieszka nastolatek. Podczas przeszukania mieszkania z udziałem technika kryminalistyki funkcjonariusze znaleźli u chłopaka m.in. maczety, noże, kastet, pałkę teleskopową i przedmioty wyglądem przypominające broń palną. Chłopak posiadał również kamizelkę kuloodporną i miotacz gazu. Arsenał został zabezpieczony jako materiał dowodowy w sprawie.

16-latek został zatrzymany i doprowadzony do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował, że kolejne trzy miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.

Policja działa po atakach nożowników w szkołach

W całej Polsce od zeszłego piątku trwają działania policji w placówkach oświatowych, mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w placówkach.

W środę 21 października października policja informowała w serwisie X, że do godz. 6.00 łączna liczba kontroli przeprowadzonych w placówkach sięgnęła ponad 276 tys. Zatrzymane zostały 195 osób.

Odnotowano też 532 zdarzenia, w ramach których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Całodobowo monitorowana jest też sieć, a policjanci reagują na każde zgłoszenie.

Ataki nożowników w szkołach

Działania związane są m.in. z aktami przemocy w szkołach, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na Mazowszu. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła.

Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.