Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze dokonali ponad 225 tys. kontroli placówek i zatrzymali 194 osoby – poinformowała w niedzielę policja.

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Nożownicy w szkołach. Policja przeprowadziła 225 tys. kontroli

W całej Polsce od zeszłego piątku trwają działania policji w placówkach oświatowych, mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w placówkach.

W niedzielę policja poinformowała w serwisie X, że do godz. 6.00 łączna liczba kontroli przeprowadzonych w placówkach sięgnęła ponad 225 tys. Zatrzymane zostały 194 osoby.

Odnotowano też 519 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Całodobowo monitorowana jest też sieć, a policjanci reagują na każde zgłoszenie.

Donald Tusk: szkoły będą pod specjalnym nadzorem

Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach, premier Donald Tusk poinformował, że tak długo, jak występować będą sytuacje budzące niepokój, szkoły będą pod specjalnym nadzorem.

Z kolei w piątek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że sytuacja w szkołach stabilizuje się, zarówno jeśli chodzi o emocje społeczne, jak i sytuację w sieci. Co za tym idzie, zmieni się charakter obecności policjantów w szkołach. W planach jest przejście na ogólnopolską akcję profilaktyczną i edukacyjną.