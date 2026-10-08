– Mamy do czynienia z nieletnim zabójcą – powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do ataku, jaki miał miejsce w czwartek w szkole pod Wyszkowem.

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Przekazał ponadto, że sprawca ataku miał założony kask z kamerką i jego intencją było nagranie całej akcji.

Policjanci codziennie w każdej polskiej szkole. Donald Tusk reaguje na atak nożownika

– Zadaniem dla rządu, dla mnie osobiście i dla pań i panów ministrów jest zrobienie wszystkiego, co w mocy państwa, żeby zatrzymać lub ograniczyć ryzyko wynikające z fali przemocy, jaka ma miejsce. Te zdarzenia niestety się powtarzają – powiedział premier Tusk.

Jak podkreślił, podobnemu nieszczęściu udało się zapobiec dzięki działaniom policji w Sierpcu – w przeciwieństwie do sytuacji w Ostrołęce i Wyszkowie, gdzie doszło do dwóch dramatów z udziałem nożowników.

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Premier zwrócił się do władz policji z prośbą o zwiększenie liczby patroli wokół polskich szkół, tak, by okolica każdej szkoły w kraju była monitorowana przynajmniej raz dziennie.

– Bardzo proszę o wydanie decyzji, żeby policja (...) w ramach rutynowego patrolu przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz – zaapelował Tusk.

Wykonanie dyspozycji premiera potwierdził w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.

– Patrole Policji w okolicach szkół zostaną wzmocnione. Stosowne polecenia zostały przekazane do Komend Powiatowych. Zgodnie z dyspozycją premiera Donalda Tuska. Policjanci będą wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorem placówki – napisał na swoim koncie w serwisie X Kierwiński.

Nożownicy w polskich szkołach. Premier Tusk o sprawcach ataków

– Mamy powody sądzić, że agresorzy - w tym dzisiejszy zabójca - to także ofiary przemocy psychicznej. Czasami są to przypadki przemocy w domu, czasami w szkole. Informacja o dostępnej pomocy psychologa pod numerem 116 111 jest bardzo ważna – stwierdził premier.

Premier mówił o „ponurym fenomenie naśladownictwa”, dotyczącym m.in. właśnie aktów terroru, a także o źródle tego fenomenu, jakim może być internet i media społecznościowe.

– Dobrze państwo wiecie, że ten kult przemocy stał się wszechobecny w sieci i niestety dotarł także do Polski – powiedział premier. – Do tej pory mieliśmy poczucie, że przygotowujemy się do zdarzeń w przyszłości, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Chcemy jak najszybciej doprowadzić do zintegrowanego działania w sieci ABW, policji, NASK – chodzi o monitorowanie, zapobieganie i interwencję, jeśli jest taka potrzeba – stwierdził.

Podkreślił jednak, że źródła takich zachowań mogą być wielorakie, od kryzysów wewnętrznych sprawców, do prześladowań w internecie.