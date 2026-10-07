Do zdarzenia miało dojść w środę przed południem. Radio RMF FM poinformowało, że napastnik miał nóż, którym uderzał innych młodych ludzi. - Słychać było krzyki: "pomocy", "policja", "wzywajcie policję" - relacjonowała lokalnemu portalowi e-Ostrołęka jedna z osób znajdujących się na miejscu.

Reklama Reklama

Lokalne media opublikowały nagranie sprzed budynku placówki. Na miejscu pracują służby.

Policja zatrzymała 19-letniego ucznia

Informacje o ataku potwierdziła policja. - Zgłoszenie wpłynęło ok godz. 11. Według wstępnych informacji siedem osób zostało rannych w ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce oraz w pobliżu tej placówki. Dwie z nich mają poważniejsze obrażenia. Policja zatrzymała 19-letniego ucznia szkoły, który jest podejrzewany o dokonanie ataku – powiedziała portalowi Polsatnews.pl podinsp. Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Z kolei oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Ostrołęce mł. bryg. Adrian Stupski przekazał, że wśród rannych są trzy osoby dorosłe i pięcioro nastolatków.

– Ewakuowano budynek szkoły – dodał.

„Policjanci z Ostrołęki w pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie ostrym narzędziem osób w pobliżu i na terenie szkoły w Ostrołęce” – napisała na portalu X policja mazowiecka.

Na razie nie są znane motywy działania 19-latka. Policja ustala dokładny przebieg ataku oraz okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

Prezydent Ostrołęki: Zespół Szkół Zawodowych nr 4 został zamknięty

Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski przekazał, że sytuacja została opanowana, a sprawca zatrzymany. Poinformował również, że Zespół Szkół Zawodowych nr 4 został zamknięty. Jednocześnie prezydent wydał dyspozycję, aby we wszystkich pozostałych szkołach prowadzonych przez miasto nie wpuszczano na teren placówek osób postronnych.

Niewiadomski zaapelował do uczniów, rodziców i pracowników szkół o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do poleceń dyrekcji i służb. Poprosił również o nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji. Zapowiedział także pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych wydarzeniami.