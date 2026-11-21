W rozmowie z Fox News, pierwsza dama USA zasugerowała, że obie strony mogłyby dojść do porozumienia o zawieszeniu broni przed 25 grudnia. Żona prezydenta USA twierdzi, że utrzymuje dobre stosunki zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją, dlatego ma nadzieję, że jej się uda.

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- Bardzo bym chciała, aby doszło do kolejnych rozejmów. Moglibyśmy to osiągnąć bardzo szybko, gdyby obie strony – Ukraina i Rosja – wyraziły taką wolę. Prowadzę już rozmowy. Być może więc uda się zawrzeć kolejny rozejm przed Bożym Narodzeniem. Wszyscy tego pragniemy – powiedziała Trump.

Donald Trump potwierdził słowa żony

Sam prezydent USA ogłosił w sobotę, że trwają przygotowania do szeroko zakrojonego rozejmu między Ukrainą a Rosją. W wywiadzie dla Fox News Donald Trump stwierdził, że Waszyngton pracuje nad rozszerzeniem porozumień humanitarnych po udanej ewakuacji ludzi z Ołeszek w obwodzie chersońskim.

– To było wspaniałe. To był rozejm. Ludzie zostali ewakuowani z miast i miasteczek, co prawdopodobnie uratowało im życie. Teraz pracujemy nad większą wersją tej operacji – powiedział Trump, który podkreślił również aktywny udział Melanii Trump w nawiązywaniu kontaktów między Kijowem a Moskwą.