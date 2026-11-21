Decyzję ogłoszono po pięciu dniach obrad państw-stron Konwencji o niektórych broniach konwencjonalnych (CCW) . Prawie 100 państw domagało się szybkiego przyjęcia prawnie wiążących przepisów dotyczących broni, która może zabić bez konieczności podejmowania przez człowieka ostatecznej decyzji o użyciu. Sprzeciwiły się temu m.in. USA, Rosja i Izrael – poinformował Reuters.

Reklama Reklama

Broń autonomiczna: dwa lata na ustalenie zakazów i ograniczeń

Od kilkudziesięciu lat używane są systemy takie jak amerykański Phalanx CIWS czy izraelska Żelazna Kopuła (Iron Dome). Wykrywają one nadlatujące rakiety lub pociski i niszczą je ułamki sekund po wykryciu – szybciej, niż zdołałby zareagować człowiek. Choć działają automatycznie, operują w ściśle określonych, defensywnych warunkach.

Technologia „robotów zabijających” rozwija się w szybkim tempie. Maszyny są zdolne do samodzielnego wybierania i atakowania celów bez kontroli człowieka. Obecnie nie istnieje globalny traktat zakazujący użycia takiej w pełni autonomicznej broni.

W ciągu najbliższych dwóch lat państwa-strony Konwencji mają ustalić, które rodzaje autonomicznej broni powinny zostać zakazane na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego, a które mogą podlegać jedynie ograniczeniom.

Organizacje ostrzegają przed przekazywaniem maszynom decyzji o zabijaniu

Broniąca praw człowieka międzynarodowa Organizacja Human Rights Watch oceniła, że państwa nie wyznaczyły konkretnych kroków prowadzących do ustanowienia nowych przepisów. Z kolei dyrektorka koalicji Stop Killer Robots Nicole van Rooijen ostrzegła, że broń autonomiczna jest już używana na polach walki, a opóźnianie wiążących regulacji zagraża cywilom – przekazała AFP.

Rozwój sztucznej inteligencji umożliwia tworzenie dronów i innych systemów uzbrojenia zdolnych do samodzielnego wybierania i atakowania celów. Organizacje praw człowieka ostrzegają przed przekazywaniem maszynom decyzji o życiu i śmierci.

Głównym problemem etycznym i prawnym jest rozstrzygnięcie, kto ponosiłby odpowiedzialność za ewentualne zbrodnie wojenne lub śmierć cywilów (programista, dowódca czy producent) oraz czy algorytm jest w stanie prawidłowo ocenić zasadę proporcjonalności i rozróżniania kombatantów od ludności cywilnej.