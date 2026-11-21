Jak twierdzą władze protesty zgromadziły 82 500 manifestantów w całej Francji, z czego 21 500 w Paryżu. Zmobilizowano 62 500 sił porządkowych.

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Protest w Paryżu: zaczęło się spokojnie, ale już trwają zamieszki

Początkowo pochód w Paryżu przebiegał bez incydentów, dominowały flagi związków zawodowych i partii lewicowych. Widoczne były organizacje licealne i studenckie, a także żółte kamizelki - symbol oddolnego ruchu społecznego, który pojawił się we Francji w listopadzie 2018 roku.

Jednak służby szybko zauważyły zamaskowane osoby, które próbowały zbierać się poza zatwierdzoną trasą pochodu. Policja rozpraszała takie zgromadzenia, lecz ich liczba była zbyt duża. Obecnie na ulicach francuskiej stolicy trwają zamieszki, płoną samochody, rozbijane są szklane witryny.

Poza Paryżem też trwają protesty

W Bordeaux przyłączyło się do protestu 4 tys. osób. Natomiast w Marsylii, drugim co do wielkości mieście Francji, w demonstracji zwołanej przez związek zawodowy CGT wzięło udział 4,6 tys. osób - poinformowały władze. Pojawiły się grupy ludzi ubranych na czarno, którzy wdali się w potyczki z policją. Również w Lyonie, gdzie zabroniono manifestacji w centrum miasta, policja użyła gazu łzawiącego.

Według francuskiego MSW liczba demonstrantów była niższa w porównaniu z poprzednimi tygodniami.