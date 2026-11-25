Do tragicznego zamachu doszło 7 listopada 2026 r. w Krakowie. Sprawca, przemieszczając się ul. Szczepańską, Rynkiem Głównym przed Kościołem Mariackim, ul. Grodzką i ul. Stradomską, oddawał strzały do przypadkowych przechodniów. Już na płycie Rynku za pojazdem zamachowca zaczął podążać radiowóz policyjny, którego załoga później udaremniła atak.

Pojawiły się wątpliwości, czy można było oddać strzały do już leżącego napastnika. Wpłynęło nawet zawiadomienie o możliwości przekroczenia uprawnień przez jednego z funkcjonariuszy… Zgodnie z obowiązującym prawem wolno bronić się przed napastnikiem, który dopuszcza się zamachu na życie człowieka. Wolno strzelać, by powstrzymać terrorystę. Jednak obrona nie może być przesadzona, nie może być egzekucją.