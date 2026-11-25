Jest końcówka roku 2020. W całym kraju panują obostrzenia antycovidowe, uniemożliwiające m.in. organizację zgromadzeń publicznych. Zapada wyrok Trybunału Konstytucyjnego ograniczający dopuszczalność aborcji. Ogólnopolski Strajk Kobiet próbuje zwoływać demonstracje przez internet, który jest najszybciej działającym medium, a na dodatek pozwala na podejmowanie oddolnych inicjatyw. Kobiety zwołują się na manifestacje m.in. w okolicach kościołów. W czasie pierwszych demonstracji na kościołach zostają namalowane obraźliwe napisy, dochodzi też do przerwania mszy świętych. W internecie pojawiają się również treści obrażające katolików, zwłaszcza księży, a także groźby kierowane pod ich adresem.