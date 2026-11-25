O śmierci libijskich żołnierzy w ukraińskim ataku poinformował portal Al-Wasat, który powołał się na dowództwo Libijskiej Armii Narodowej.

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Libijska Armia Narodowa zapowiada odpowiedź na atak „w odpowiednim miejscu i czasie”

Żołnierze, którzy zginęli, pełnili służbę w marynarce wojennej Libii. Zostali ranni w wyniku eksplozji, do których doszło na rosyjskim okręcie po przeprowadzonym ataku – wynika z informacji przekazywanych przez portal Al-Wasat.

Dowództwo Libijskiej Armii Narodowej oświadczyło, że krew żołnierzy „nie została przelana na darmo”, a odpowiedź na atak nastąpi „w odpowiednim miejscu i czasie oraz przy użyciu odpowiednich środków”.

Uznawany międzynarodowo rząd Libii również potępia ukraiński atak na rosyjską korwetę w libijskim porcie

Libia, od obalenia i śmierci Muammara Kadafiego w 2011 roku, jest pogrążona w kryzysie politycznym. Od 2014 r. kraj jest podzielony między rywalizujące ze sobą ośrodki władzy na wschodzie i zachodzie.

Uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Libii z siedzibą w Trypolisie potępił 23 listopada ataki na rosyjskie jednostki w rejonie Bengazi, do przeprowadzenia których przyznała się Ukraina, i zażądał wyjaśnień od Kijowa.

Bengazi jest drugim co do wielkości miastem Libii i największym we wschodniej części kraju, kontrolowanej przez konkurencyjny wobec Trypolisu ośrodek władzy, wspierany przez Libijską Armię Narodową, na czele której stoi gen. Chalifa Haftar, utrzymujący bliskie relacje z Rosją.

W nocy z 21 na 22 listopada ukraińskie drony morskie zaatakowały rosyjską korwetę rakietową Merkury, która od kilku dni cumowała w porcie w Bengazi. W wyniku ataku okręt zatonął.

Ponadto niedaleko Bengazi drony morskie uderzyły w statek handlowy pływający pod banderą Malty, który, według władz Ukrainy, wchodził w skład rosyjskiej floty cieni i był używany do transportu broni.