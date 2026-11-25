Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego z listą sędziów wraz z okresami ich kadencji znajduje się tylko 14 z 15 nazwisk. Brakuje Jarosława Wyrembaka.

Reklama Reklama

Jest on określany mianem sędziego dublera, a ściślej dublera dublera. Został bowiem wybrany w miejsce śp. Henryka Ciocha, który z kolei był dublerem. Sejm VIII kadencji wybrał go w miejsce Romana Hausera, desygnowanego do TK przez Sejm VII, a od którego prezydent Andrzej Duda nie odebrał ślubowania.

W grudniu 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku C-448/23 uznał, że Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu właśnie z uwagi na wady przy powoływaniu trzech sędziów w grudniu 2015 r. oraz prezesa TK w grudniu 2016 r.

Co ciekawe, nazwiska Wyrembaka nie ma też na liście sędziów w stanie spoczynku, na której nadal widnieją nazwiska innych tzw. sędziów dublerów, jak Justyn Piskorski czy Mariusz Muszyński.

Lista płac i wakat w Trybunale Konstytucyjnym

Skierowaliśmy do TK pytania, czy w związku z tym nazwisko Wyrembaka zostało też skreślone z listy płac, ale jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Sam Wyrembak na razie nic nie wie na temat swojego wynagrodzenia.

– Nie wiem, czy zostałem skreślony z listy płac, nie interesowałem się tym, to mało ważna kwestia teraz – mówi nam sędzia Wyrembak.

Ale to nie wszystko. Zgodnie z konstytucją, jeśli zarządzająca obecnie TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska nie uznaje Wyrembaka za legalnego sędziego, należałoby rozpocząć procedurę uzupełniania wakatu. Tymczasem nic takiego na razie nie nastąpiło, a w debacie publicznej ciągle mowa o wyborze następnego sędziego TK pod koniec stycznia 2027 r., kiedy upłynie kadencja sędziego Wyrembaka.

Innymi słowy, mamy sytuację, w której według obecnych władz TK sędzia Jarosław Wyrembak nie jest sędzią, ale jednocześnie jego kadencja w magiczny sposób trwa.

Wiącek: wakat można obsadzić

– To jest niekonsekwencja. Uchwała Sejmu z 6 marca 2024 r. w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015–2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie stwierdza, które uchwały o powołaniu sędziów TK zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa. W konsekwencji Sejm uznał wówczas, że Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego – mówi prof. Marcin Wiącek, konstytucjonalista i były rzecznik praw obywatelskich.

– Z chwilą wejścia w życie tej uchwały doszło do wyeliminowania podstawy prawnej, która służyła jako uzasadnienie udziału tzw. sędziów dublerów w czynnościach orzeczniczych TK. Od tego czasu nie ma już wątpliwości co do tego, że nie są to sędziowie. I to wtedy powstały wakujące miejsca, które z przyczyn politycznych nie zostały od razu uzupełnione – tłumaczy prof. Wiącek.

Jego zdaniem usunięcie Jarosława Wyrembaka z listy sędziów jest słuszne, ale czekanie z obsadzeniem jego miejsca do końca jego dziewięcioletniej kadencji jest niekonsekwencją. – Z prawnego punktu widzenia nie ma przeszkód, by ten wakat obsadzić – podkreśla prof. Wiącek.

Podobnie uważa dr Marcin Szwed z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. – Jest to niespójność. Nie mam pojęcia, z czego wynika nieobsadzanie wakatu. Być może jest to jakaś kalkulacja nakierowana na chęć uniknięcia kontrowersji, które mogłyby skutkować odmową przyjęcia ślubowania przez prezydenta – zastanawia się konstytucjonalista.

Zaleśny i Piotrowski: mandat sędziego nie wygasł

Inaczej na to patrzy prof. Jacek Zaleśny, również konstytucjonalista. – Przesłanki wygaśnięcia mandatu sędziego ustalone są w ustawie o statusie sędziów TK. Tylko zaistnienie którejś z nich sprawia, że osoba traci status sędziego – mówi prof. Zaleśny z Uniwersytetu Warszawskiego.

Są to: śmierć, zrzeczenie się urzędu przez sędziego Trybunału, skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, czy też prawomocne orzeczenie dyscyplinarne o złożeniu sędziego Trybunału z urzędu.

– Natomiast w przypadku sędziego Wyrembaka żadna z tych przesłanek nie zaistniała. Żaden organ do tego uprawniony nie stwierdził, że ta osoba utraciła prawo do pełnienia funkcji sędziego TK. Na gruncie konstytucji pan Wyrembak pełni funkcję sędziego – mówi prof. Zaleśny, dodając, że osoba, która zarządza stroną internetową Trybunału, nie ustala, kto jest, a kto nie jest sędzią.

– Tego typu akt działania nie ma umocowania w ustawie i jako taki nie wywołuje skutków prawnych – dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista.

– Lista sędziów zamieszczona na stronie TK nie jest miarodajna dla określenia statusu sędziego, który wynika z konstytucji i ustawy, a nie z decyzji administratora strony, zwłaszcza jeśli działa on bez tytułu prawnego – mówi prof. Piotrowski. Jak dodaje, stosowanie przemocy wobec konstytucyjnego organu państwa, jeśli rodzi jakieś skutki prawne, to tylko wobec tych, którzy naruszają prawo.

– Jarosław Wyrembak jest sędzią, nie jest żadnym dublerem. To pojęcie publicystyczne, bo do tej pory nie ma ustawy, która by wprowadzała ten termin i określiła skutki jego stosowania – dodaje prof. Piotrowski.

Wyrembak: kadencja liczy się od zaprzysiężenia

A co na to sam zainteresowany? Zdaniem Jarosława Wyrembaka nie można mówić o tym, że wszedł on na zajęte miejsce, ponieważ według niego bieg kadencji osoby wybranej przez Sejm na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego wcale nie rozpoczyna się od dnia wyboru, a dopiero od dnia zaprzysiężenia dokonanego przez prezydenta. A w przypadku Romana Hausera zaprzysiężenie nie nastąpiło.

Po drugie, według Wyrembaka kadencja Hausera nie mogła biec, ponieważ w tym czasie był on sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego.

„Po zaprzysiężeniu, dokonanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 stycznia 2018 r., objąłem urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zostałem dopuszczony do udziału w orzekaniu i w żadnym razie nie pozwolę, by niezaprzysiężone przez prezydenta RP towarzystwo przebierańców, udających urzędujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zakłamywało rzeczywistość i próbowało wykluczać mnie z grona legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i unieważniać wyroki Trybunału wydane z moim udziałem” – napisał sędzia na portalu X.