Przypomnijmy, że trzyletnia kadencja dotychczasowego prezesa Izby Karnej SN Zbigniewa Kapińskiego upłynęła 27 maja. Tego samego dnia objął on urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Reklama Reklama

Trzy kandydatury na prezesa Izby Karnej SN

Pod koniec kwietnia zgromadzenie sędziów Izby Karnej wyłoniło trzech kandydatów na nowego prezesa. Jak informowaliśmy na łamach rp.pl, udało się to dopiero za trzecim podejściem. Skład izby jest bowiem zdominowany przez tzw. starych sędziów, którzy nie uczestniczyli w zgromadzeniu. Jak wyjaśniał jeden z nich, sędzia Michał Laskowski, nie chcieli oni swoją obecnością legitymizować działań obecnego kierownictwa izby i Sądu Najwyższego. W tej sprawie przedstawili również obszerne oświadczenie, w którym uzasadnili swoje stanowisko. W rezultacie wymagane kworum udało się osiągnąć dopiero podczas trzeciej próby. W zgromadzeniu uczestniczyło 12 sędziów.

Zgromadzenie wyłoniło troje kandydatów na prezesa Izby Karnej. Największe poparcie – osiem głosów – uzyskał Igor Zgoliński. Małgorzata Bednarek otrzymała trzy głosy, a Antoni Bojańczyk – jeden.

Jak już informowaliśmy, status wszystkich kandydatów na stanowisko prezesa Izby Karnej jest kwestionowany ze względu na ich powołanie z udziałem tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Część środowiska prawniczego określa ich mianem „neosędziów”.

Kim jest sędzia Igor Zgoliński

Spośród wyłonionych kandydatów prezydent Karol Nawrocki zdecydował się powołać Igora Zgolińskiego. Jest on doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Wykładał w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, był także sędzią Sądu Okręgowego w Toruniu. Do Sądu Najwyższego trafił w maju 2020 r. po uzyskaniu rekomendacji tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Dotychczas pełnił funkcję przewodniczącego V Wydziału Izby Karnej oraz rzecznika prasowego SN.