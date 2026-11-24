Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, zamiast wygasać eskaluje. Prezes Bogdan Święczkowski został odsunięty od kierowania tą instytucją, wydano zgodę na jego ściganie w kwestionowanej procedurze, a działania te zdaje się podważać Sąd Najwyższy. Oliwy do ognia dolewają politycy zwaśnionych obozów, a perspektywa wyczekiwanej, rzeczywistej naprawy TK oddala się. Powraca przy tym koncepcja resetu Trybunału, czyli wygaszenia kadencji dotychczasowych sędziów i wybranie całkiem nowego składu. Co istotne, za tym scenariuszem opowiada się – jak wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” – ponad połowa Polaków.

Reklama Reklama

Reset Trybunału Konstytucyjnego. Wygaszenie obecnego składu i wybór na nowych zasadach

Przed dwoma tygodniami swoje propozycje resetu przedstawiło PSL. Zostały one jednak bardzo surowo ocenione przez konstytucjonalistów, którzy wskazali, że pomysł ludowców daje politykom możliwość wysadzenia Trybunału Konstytucyjnego w każdej chwili.

Na stole pojawia się właśnie nowy projekt zmiany konstytucji, który ma uzdrowić funkcjonowanie TK i zagwarantować mu stabilną przyszłość. Z propozycją noweli konstytucyjnej wychodzi dr Tomasz Zalasiński w przepisach przygotowanych dla Fundacji im. Stefana Batorego. O szczegółach nowego pomysłu „Rzeczpospolita” informuje jako pierwsza.

Opracowany przez konstytucjonalistę projekt składa się z ośmiu artykułów, których założeniem jest zmiana zasad wyboru sędziów TK i w konsekwencji wygaszenie obecnego składu Trybunału. Zgodnie z propozycją kadencje obecnych sędziów zakończyłyby się z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej. Mieliby oni jednak pełnić swoje dotychczasowe funkcje do czasu wyboru następców. Po zakończeniu kadencji wszyscy obecni sędziowie mieliby prawo do przejścia w stan spoczynku albo do ubiegania się o stanowisko sędziego TK. Kandydować do TK mogłoby także pięciu sędziów wybranych w 2015 r., od których prezydent Andrzej Duda nie odebrał ślubowania.

Kluczowe rozwiązania, wprowadzające trwałe zmiany w art. 194 konstytucji przewidują, że TK będzie składał się z siedmiu sędziów wybranych przez Sejm, pięciu wybranych przez Senat i trzech powoływanych przez prezydenta. W ustawie zasadniczej ma się też znaleźć gwarancja apolityczności sędziów. W tym celu przy wyborze sędziów TK ma obowiązywać czteroletnia karencja dla polityków. O fotel sędziego TK nie mogłaby się ubiegać osoba, która sprawowała mandat posła, senatora, europosła lub członka rządu, jeżeli od zakończenia pełnienia tej funkcji nie upłynęły co najmniej cztery lata.

Zgodne z proponowanymi przepisami do konstytucji trafić też ma zapis, w myśl którego prezesa i wiceprezesa TK powoływać będzie prezydent na trzy lata. Po dwóch kandydatów na te stanowiska będzie przedstawiać Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału.

Sędziów TK wybiorą Sejm, Senat i prezydent. Ślubowanie w 7 dni po wyborze

Projekt reguluje też szczegółowo sposób wyboru pierwszego składu TK po resecie, by uniknąć kumulowania mandatów w przyszłości. Miałby on nastąpić w terminie do dwóch miesięcy od wygaszenia obecnego składu. Siedmiu sędziów TK wybrałby Sejm, w tym czterech na 9 lat i trzech na 4 lata. Senat dokonałby wyboru pięciu sędziów, dwóch na 9 lat i trzech na 4 lata. Z kolei prezydent miałby powołać dwóch sędziów na 9 lat i jednego na 4 lata. Dzięki temu zróżnicowaniu kadencji za cztery lata siedmiu nowych sędziów zostałoby wybranych przez Sejm i Senat kolejnych kadencji oraz przez nowego prezydenta.

Co istotne, obie izby parlamentu miałyby wybrać sędziów TK większością 3/5 głosów.

– Dotychczasowy wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm bezwzględną większością głosów nie daje bowiem – co widać na przykładzie kolejnej już kadencji Sejmu – wystarczających gwarancji dla apolityczności i niezawisłości sędziów, a także niezależności Trybunału Konstytucyjnego od aktualnej większości parlamentarnej i rządowej – argumentuje w uzasadnieniu autor przepisów.

Zgodnie z projektem kandydatów na sędziów TK wybieranych przez Sejm i Senat zgłaszałyby prezydia tych izb lub odpowiednio liczne grupy posłów i senatorów. Prezydent miałby zaś powołać sędziów spośród osób zgłoszonych przez: Krajową Radę Sądownictwa, Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych oraz Krajową Radę Prokuratorów.

W projekcie zaproponowano też wprowadzenie jasnego kryterium wieku dla sędziów TK. Mogłyby nimi zostać osoby wyróżniające się wiedzą prawniczą, które w dniu wyboru lub powołania ukończyły 40 lat, ale nie przekroczyły lat 70.

Ślubowanie nowych sędziów TK w siedem dni po wyborze

Dr Zalasiński proponuje też, by sędziowie wyłonieni przez Sejm złożyli ślubowanie wobec marszałka Sejmu, sędziowie wybrani przez Senat ślubowali wobec marszałka Senatu, a ci powoływani przez prezydenta składali przysięgę wobec głowy państwa. Miałoby to nastąpić w terminie do siedmiu dni po wyborze lub powołaniu.

Co ważne proponowany sposób wyboru sędziów miałby dotyczyć wyłącznie pierwszego składu TK po resecie. Kolejne kadencje byłyby obsadzane na podstawie rozwiązań określonych w ustawie. Jak podkreśla jednak dr Zalasiński, zasady wyboru sędziów stosowane przy resecie powinny zostać wprowadzone na stałe do ustawy o TK. Zaznacza przy tym, że projekt takiej noweli został opracowany przez zespół ekspertów prawnych fundacji w 2022 r. i wymaga jedynie aktualizacji.

– Fundacja chce przede wszystkim przedstawiać propozycje i rozwiązania, które mogą być punktem wyjścia do dyskusji o naprawie instytucji państwa i odbudowie praworządności, nie zaś gotowe recepty, które miałyby zastąpić debatę polityczną. Będziemy pokazywać różne możliwe scenariusze, zachęcać do rozmowy, szukać rozwiązań i myśleć o instytucjach w perspektywie kolejnych lat. Wiele zależy jednak od decyzji polityków, ich planów i gotowości do szukania porozumienia – rolą organizacji społecznych jest dostarczać argumentów, pomysłów i przestrzeni do takiej rozmowy – konkluduje Krzysztof Izdebski, dyrektor ds. rzecznictwa i rozwoju Fundacji im. Stefana Batorego