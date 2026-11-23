O swojej sytuacji i planach Bogdan Święczkowski mówił w poniedziałek na antenie RMF FM. Przyznał, że mimo zablokowanego dostępu do budynku Trybunału Konstytucyjnego stara się wykonywać obowiązki służbowe i utrzymuje kontakt z częścią sędziów TK.

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– Komunikujemy się różnymi kanałami, spotykamy się na tyle, na ile to możliwe – powiedział Święczkowski.

Pytany o dalsze działania, zapowiedział, że będzie kontynuował pracę w zakresie administrowania Trybunałem. Wykluczył jednak podejmowanie uchwał poza jego oficjalną siedzibą.

– Na pewno nie będziemy orzekać w innej siedzibie Trybunału Konstytucyjnego niż przy al. Szucha – zapewnił. Odpowiadając na pytanie, czy powstał drugi Trybunał na uchodźstwie, podkreślił: – Nie będziemy robić z siebie idiotów, nie będziemy podejmować decyzji niezgodnych z prawem.

Bogdan Święczkowski jedzie do Strasburga. Robert Biedroń mówi o „donoszeniu na Polskę”

Zawieszony prezes TK odniósł się również do informacji o swoim planowanym wyjeździe do Strasburga. Wcześniej o jego wizycie mówił na antenie Polskiego Radia 24 europoseł Lewicy Robert Biedroń. – Dzisiaj rano dowiedziałem się, to chyba wybrzmi po raz pierwszy w mediach, że Bogdan Święczkowski wybiera się do Strasburga, żeby w środę donosić na Polskę. Używam celowo tego słowa, bo PiS tak nazywał nas, kiedy organizowaliśmy debatę o łamaniu praworządności – powiedział Biedroń.

Jak wyjaśnił europoseł, zawieszony prezes TK ma wystąpić podczas jednego ze spotkań organizowanych przez polityków PiS i przedstawić tam swoją sytuację. – Na ich zaproszenie Bogdan Święczkowski będzie donosił na Polskę, opowiadał, jak to jest prześladowany i tak dalej, i tak dalej – relacjonował Biedroń.

W rozmowie z RMF FM Święczkowski potwierdził, że zamierza pojechać do Strasburga. Zapowiedział, że przedstawi tam informacje o „zamachu stanu, który został dokonany w Polsce”. Dodał, że pokaże europarlamentarzystom „zdjęcia policjantów z pałami przed Trybunałem Konstytucyjnym”. Ma również opowiedzieć o tym, że Trybunał został przejęty nielegalnie, a legalni sędziowie i prezesi nie są wpuszczani do budynku.

Przypomnijmy, iż 30 października przedstawiciele sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia o najdłuższym stażu, została osobą kierującą TK. Wydała wówczas zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Święczkowski uznał te działania za uzurpację.