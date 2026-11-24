Któryś z programów telewizyjnych pokazał, jak kierująca aktualnie pracami Trybunału Konstytucyjnego sędzia Anna Korwin-Piotrowska prezentuje jedną z szuflad z archiwum prowadzonych spraw. Zdębiałem, a nawet przeleciał mi przez plecy zimny dreszcz – do niektórych kart archiwum były przyklejone niepozorne żółte karteczki, dokładnie takie same, z jakimi mogłem zapoznać się prawie 40 lat temu, gdy w sierpniu 1990 r. obejmowałem kierownictwo Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Reklama Reklama

Żółte karteczki stosowali w PRL-u SB-cy

Archiwum konsulackie było chyba większe od trybunalskiego, bo karty zakładano dla każdej nowej sprawy prowadzonej przez drugą co do wielkości placówkę służby konsularnej PRL właśnie przemianowanego na RP (pierwszą był Konsulat Generalny w Kolonii w ówczesnej NRF). Miało nadal istnieć, ale te żółte karteczki? Dopiero po chwili zrozumiałej konfuzji pracownik wyjaśnił, że to pozostałość po PRL-u, z którą nie wiadomo co zrobić.

Otóż – w dawnych i słusznie mijających wtedy czasach – konsul, dla którego najważniejszym miejscem pracy była SB, przyklejał karteczkę na znak, że pani pracującej w okienku nie wolno niczego przedsięwziąć w danej sprawie, ma tylko wezwać odpowiedniego SB-ka, a ten już będzie wiedział, co po SB-cku uczynić. Większość „dwuetatowych” pracowników odwołano przed moim przyjazdem, ale paru pozostałych i „przemianowanych” wahało się, czy nadal stosować wiadome karteczki, czy jest to już relikt przeszłości. Z zapałem neofity tępiącego takie pamiątki zabroniłem dalszego stosowania tych kartek i nakazałem ich usunięcie z archiwum.

Dlaczego żółte karteczki przetrwały w Trybunale Święczkowskiego?

Po co mi to było? Żółta karteczka pociągnięta z brzegu tandetnym klejem przerosła mnie o więcej niż pokolenie! W przystępie pychy wyobraziłem już sobie, że oto uśmierciłem niedobitą jeszcze gadzinę, a tu paskuda w pełni sił wychynęła do mnie z Trybunału Konstytucyjnego, gdzie służyła do oznaczania spraw, w których o składzie sędziów decyduje sam prezes Święczkowski.

Dlaczego taka właśnie, dlaczego wciąż żółta? Podobieństwo mentalności? Wprawdzie tania i prosta w użyciu, ale niewolna od wad: są dostępne i inne kolory, biały lepiej się maskuje w archiwum, czerwony aż krzyczy z daleka swoim widokiem. Klej kiepski, więcej odpada niż się trzyma. Ale może chodzi o coś więcej, co z samej swej metafizycznej istoty jest niepojęte dla zwykłych ludzi?

Może w Shenzhen, gdzie niedawno spotkali się Trump, Putin i Jinping, by udawać nową Jałtę, też ich wszechwiedzący asystenci użyli żółtych karteczek, by coś na nich zapisać tylko sobie znanymi hieroglifami. Dlatego powinniśmy się tej Jałty bać!